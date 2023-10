Dall’idea all’impresa, apri il tuo business reale: giovedì 12 ottobre a Modena un evento Lapam Confartigianato su come aprire una nuova attività

Sono sempre di più le persone che vogliono investire per realizzare il proprio sogno. Lapam Confartigianato dispone di tutti i servizi ed è pronta a seguire passo dopo passo il nuovo imprenditore nell’apertura del suo negozio. Per spiegare tutti i procedimenti (burocratici e non) necessari per l’avvio di una impresa, l’associazione organizza un evento dedicato.

L’appuntamento è per giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 17.00, presso il Diurno di Piazza Mazzini a Modena, in centro città.

Sarà presente Cinzia Ligabue, Presidente Licom, per un saluto introduttivo.

I relatori saranno Ludovica Carla Ferrari, Assessora Comune di Modena con deleghe città smart, politiche economiche, turismo e promozione della città, servizi demografici, Sandra Maini, Ufficio Affari Generali Lapam Confartigianato, Davide Zoboli, Area Consulenza aziendale Lapam Confartigianato, Federico Cantelli, Responsabile Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam Confartigianato e Gianmattia Piccolo, Titolare Major Tom.

L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere tutti i procedimenti per aprire un negozio reale, dalla pianificazione alla gestione.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena.

L’evento è gratuito, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.