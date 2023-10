Torna, con diversi appuntamenti, la Canossa Trail Marathon

Torna la Canossa Trail Marathon e, nell’edizione di quest’anno, sono in programma diversi eventi per ogni età tutti nel segno della natura, dello sport, della cultura, del divertimento e del buon cibo sui percorsi canossani.

Segnaliamo quello di domenica 15 ottobre con partenza e arrivo a Vezzano sul Crostolo “Canossa Trail Marathon” con 3 percorsi competitivi di km 10 /24/42.

Sempre domenica mattina 15 ottobre si svolgerà anche la camminata non competitiva “Cammina Respira Vivi” adatta per famiglie e bambini di km 4 e km 9. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia e la aiuterà nel finanziamento del suo progetto in corso di Telemedicina.

Sarà possibile pranzare nella zona della partenza/arrivo presso i locali del Centro Sociale Giardini a prezzo convenzionato con prenotazione (sia per atleti che accompagnatori/familiari).

Info e prenotazioni per iscriversi alla camminata “Cammina Respira Vivi”: 349 4327034