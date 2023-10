Soliera in festa per la 28ª edizione del Profumo del Mosto Cotto

Domenica 15 ottobre Soliera ospita la 28ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”, festa autunnale che celebra le tradizioni enogastronomiche, la storia e la cultura contadina del territorio modenese, promossa dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori, in collaborazione con la Compagnia Balsamica, l’associazione locale per la valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Di buon mattino, non più tardi delle 8, piazza Lusvardi sarà già animata dai volontari che si dedicano alla cottura del mosto d’uva nei tradizionali fugoun a legna. La cottura del mosto celebra un momento fondamentale nel percorso che porta all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Dopo aver raccolto l’uva e aver pigiato i grappoli, il succo d’uva o ‘mosto fiore’ viene cotto. La cottura avviene a fuoco diretto e a cielo aperto dentro a grandi paioli: una cottura lenta a una temperatura che non deve superare i novanta gradi, fino alla riduzione di un terzo del suo volume iniziale. Dopo questo rito, che è anche un’occasione di festa, la base dell’Aceto Balsamico Tradizionale è pronta per essere pazientemente sottoposta alle fermentazioni naturali, all’azione degli acetobatteri e sapientemente invecchiata in botti di legno diverso e di grandezza a scalare – le batterie – fino all’ottenimento dei sapori agrodolci, dei profumi armonici e dei colori intensi e caratteristici di uno dei prodotti gastronomici più pregiati del territorio.

Ma sarà tutto il centro storico solierese a riempirsi di aromi per una giornata all’insegna della festa e dello stare insieme. Alle 10, sempre in piazza Lusvardi, si daranno appuntamento i partecipanti a Muovi Soliera, la metropolitana urbana pedonale, mentre sul fossato del Castello, si potranno scoprire gli animali gentili, ovvero gli Alpaca. Dalle 10.30 in via IV Novembre prenderanno avvio i giochi proposti da ScomBussolo, mentre alle 11, nel parcheggio del Tigotà, è in programma la premiazione dei donatori benemeriti dell’Avis. A partire dalle 11 il fossato del Castello si trasformerà in un villaggio medievale, con artigiani e antichi mestieri, lezioni di scherma e tiro con l’arco, attività per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni, mentre in piazza Lusvardi comincerà la distribuzione dei sughi e al parco del Monumento si potranno gustare gnocco (a cura di Arci) e borlenghi (a cura di Auser).

A partire dalle 8.30 e per tutta la giornata, in via Rimembranze, si potrà ammirare una straordinaria esposizione di moto e vespe e d’epoca, per un’iniziativa a cura del Moto Club Oca Bigia di Soliera. In via Roma, invece, saranno esposte le “macchine dei nostri ricordi”, a cura dell’Historic Motor Club di Soliera, mentre in via Grandi saranno esposti trattori e macchine agricole d’epoca. Di particolare interesse la mostra fotografica “Il linguaggio delle immagini” nel piano nobile del Castello (orari: 9.30-13 e 15-19.30, ingresso gratuito), mentre alle 15 nel parcheggio Tigotà è in programma il concerto della Banda giovanile intercomunale Novi e Soliera, diretta dal maestro Stefano Bergamini. Intorno a mezzogiorno, in piazza Lusvardi, si terranno gli assaggi di un tipico piatto autunnale contadino: i maltagliati con fagioli.

Nel pomeriggio saranno ancora numerose le attività: alle 15.30 in via Garibaldi la premiazione della 14ª Gara del Nocino fatto in casa, con i premi consegnati dalla Presidente dell’Ordine del Nocino modenese Vania Franceschelli, mentre alle 16.30 in piazza Lusvardi si procederà con gli assaggi di polenta al ragù. Alle 16.15, di nuovo nello spazio Tigotà, Arci Show con spettacoli di ballo e danza delle scuole e, a seguire, l’esibizione degli allievi della corso di rock band. E ancora alle 17, in Castello Campori, le letture di Chiara Marinoni “Il giro del mondo in 80 fiabe”.

Sabato 14 ottobre sono in programma due eventi che anticipano la festa: alle 15.30 una camminata metabolica di beneficenza a favore di Avis Soliera, con partenza dal Parco della Resistenza; alle 18, al piano terra del Mulino di via Grandi 204, il party con dj set riservato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni nel nuovo Spazio Giovani.

Per informazioni: 059.568580 – www.comune.soliera.mo.it