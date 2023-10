Smog sotto i limiti, torna a Modena la manovra ordinaria

Da martedì 10 ottobre terminano, in tutta la regione, le misure emergenziali attivate per il superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 nell’ambito del Piano antismog regionale.

Anche a Modena si ritorna, quindi, alla manovra ordinaria che prevede le seguenti misure: divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2, veicoli a Gpl-benzina o metano/benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e Euro 1, nell’area interessata dalle restrizioni della circolazione; in tutto il territorio comunale, divieto di utilizzo per il riscaldamento domestico, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, di biomasse sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kW con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; in tutto il territorio comunale divieto di bruciare residui vegetali, sterpaglie, residui di potatura e scarti vegetali di origine agricola.

