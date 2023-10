San Felice sul Panaro: tante iniziative per ricordare l’Ammiraglio Bergamini e l’affondamento della Corazzata Roma

San Felice sul Panaro ricorda il “suo” Ammiraglio Carlo Bergamini e gli 80 anni dall’affondamento della Corazzata Roma con una serie di iniziative che si svolgeranno in paese il 13, 14 e 15 ottobre. Si tratta si appuntamenti rivolti a studenti e cittadinanza e dedicati al mondo della Marina Militare Italiana e che prevedono persino l’atterraggio, nella mattinata di domenica 15 ottobre in piazza Ettore Piva alle 9.45, di un elicottero multiruolo SH-90 appartenente al Gruppo Elicottero 5 di Luni Sarzana della Marina Militare Italiana, con la possibilità di effettuare delle visite a bordo del velivolo.

Si “salperà” venerdì 13 ottobre al mattino con una conferenza proposta alle classi seconde medie dell’Istituto comprensivo G. Pascoli con la storia del sanfeliciano Ammiraglio Carlo Bergamini e della drammatica fine della regia nave Roma narrata da Michele Fiorentino, primo luogotenente in riserva della Marina Militare dal 2019. In serata, alle 20.30, presso l’auditorium di viale Campi, dopo i saluti del sindaco Michele Goldoni e dei presidenti dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Modena, Bologna e Ravenna, ci saranno i racconti di viaggio degli studenti Alessia Manfredini e Alessandro Scardovelli che rievocheranno le loro esperienze estive rispettivamente al Collegio navale F.Morosini di Venezia e sulla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare Italiana. A seguire si svolgerà la conferenza dal titolo: “Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci”, relatore il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi.

Sabato 14 ottobre presso il Palaround di via Bassoli, esposizione di uomini e mezzi del reparto Comsubin della Marina Militare, stand informativi, percorsi storici a cura di Marco Monitpò e corso di nodi. In piazzale Rocca visite guidate all’interno del nuovo Centro Mobile Informativo della Marina Militare. In serata, alle 20.30, presso l’auditorium, conferenza del Primo Luogotenente Michele Fiorentino, ricercatore e studioso, nonché musicista sul tema: “L’Ammiraglio Carlo Bergamini e l’affondamento della regia nave Roma”. Nel corso dell’iniziativa si parlerà anche di musiche e segnali a bordo delle unità navali.

Domenica 15 ottobre le celebrazioni proseguono nella mattinata con il raduno, alle 9.45, in piazza Italia delle autorità e assembramento dei gruppi Anmi della delegazione Emilia-Romagna. Sempre alle 9.45, in piazza Ettore Piva, ci sarà l’atterraggio dell’elicottero SH-90. Il velivolo potrà essere visitato dai cittadini. Le celebrazioni proseguono alle 10 con la santa messa e a seguire corteo per le vie del paese accompagnato dalla banda musicale “John Lennon”. In seguito deposizione di una corona d’alloro alla casa natale dell’ammiraglio Bergamini e, presso il parco Marinai d’Italia, alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro, con saluto delle autorità e degli ospiti presenti. La tre giorni di iniziative è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Felice, l’Associazione nazionale Marinai d’Italia, sezioni di Modena, Bologna e Ravenna, la Marina Militare Italiana, la locale associazione Ammiraglio Bergamini, la Pro Loco, le Botteghe di San Felice, Sanfelice 1893 Banca Popolare e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.