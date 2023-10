Reggio Emilia, aggredisce un uomo e un’anziana e poi si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato: denunciato

Nella mattinata di ieri, domenica 8 ottobre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in Piazza Martiri del 7 Luglio a seguito di due segnalazioni pervenute alla locale Sala Operativa di altrettante aggressioni subite, in due diversi momenti, da un uomo ed una anziana signora.

Sul posto gli operatori trovavano un uomo che lamentava di aver subito un’aggressione con calci e pugni da un soggetto di colore che, colto nell’atto di rubare la bicicletta della vittima, andava in escandescenza aggredendo l’uomo e procurandogli ferite ed ematomi all’altezza del volto.

Contestualmente, nella vicina piazza Vallisneri, gli agenti notavano un’anziana signora che presentava una vistosa ferita alla testa con evidente fuoriuscita di sangue. La donna, una 73enne, raccontava di essere stata colpita alla testa da un uomo di colore che, avvicinatosi alle spalle, le avrebbe sferrato un colpo con un sasso per poi fuggire.

Dai racconti dei due richiedenti, che venivano trasportati al locale Pronto Soccorso per le cure del caso, gli operatori evincevano che si trattasse dello stesso aggressore e si mettevano immediatamente sulle sue tracce.

Successivamente, perveniva alla locale Sala Operativa la segnalazione da parte di una testimone dei fatti accaduti in Piazza Martiri del 7 Luglio che affermava di aver visto il presunto aggressore nei pressi di Piazzale Marconi.

Arrivati sul posto, gli agenti riuscivano a individuare nella vicina via Don Alai il soggetto, un 24enne straniero già noto alle forze di Polizie con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che alla vista degli operatori iniziava a cercare lo scontro fisico con gli stessi tentando di colpirli con calci e pugni. Dopo qualche attimo concitato, gli agenti riuscivano, con non poca fatica, a neutralizzare il soggetto e riportarlo alla calma.

Al termine deli accertamenti di rito e visionate le immagini di videosorveglianza, grazie alle quali si poteva accertare la sua condotta illecita, il 24enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di furto, lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.