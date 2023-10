Nasce a Carpi il progetto “Anche Tu Puoi”

E’ stato presentato nei giorni scorsi a Carpi “Anche Tu Puoi”, progetto realizzato dalla Croce Blu. Il progetto, nato dall’impegno e dalla dedizione di un gruppo presente nel sociale, è attivo da luglio, e si concretizza oggi come un servizio essenziale nel comune di Carpi e nella provincia.

Si posiziona come una risorsa chiave nel panorama dei servizi sociali locali, offrendo ascolto e supporto multidimensionale che si articola su tre principali assi: sociale, psicologico e pedagogico. Si rivolge a individui di tutte le età, dalla prima infanzia agli anziani. “Anche Tu Puoi” è animato dalla profonda convinzione che i bisogni e le vulnerabilità possano emergere in qualsiasi fase della vita.

Come funziona il progetto e a chi si rivolge

Per assicurare che l’aiuto sia facilmente accessibile, il progetto mette a disposizione un

numero di telefono dedicato 059 5807592, attivo dalle 18 alle 21 nei giorni feriali, gestito

da volontarie altamente competenti e dedicate, che operano come centraliniste. Dopo il

primo contatto telefonico, è possibile fissare il primo colloquio.

È importante sottolineare che gli interventi previsti sono di natura temporanea,

contemplando, oltre al colloquio iniziale, un massimo di tre sessioni di ascolto e supporto.

In tale incontro preliminare, l’obiettivo sarà comprendere la natura dei bisogni dell’individuo

e co-progettare, in un dialogo attivo, il percorso più adeguato all’interno del progetto.

Il sostegno può variare da una semplice attività di segretariato sociale, al supporto

psicologico, o approccio di crescita inteso con logica di empowerment.

In specifico, AncheTuPuoi è un servizio aperto alla comunità di Carpi e le località limitrofe,

che si distingue per il suo impegno nell’accogliere e dare voce a coloro che vivono un

periodo di sofferenza o incertezza.

Le radici del malessere possono essere molteplici e variegate: dalla gestione del dolore

dovuto a una separazione, alle difficoltà del lutto, dalle sfide correlate ai conflitti

adolescenziali, alle perplessità inerenti l’educazione e la crescita dei figli ma anche uno

spazio di esplorazione personale per chiunque desideri imparare a conoscersi meglio.

Navigare attraverso i periodi difficili della vita richiede coraggio; riconoscere il bisogno di

supporto e chiedere aiuto ne richiede ancor di più. Con “AncheTuPuoi” si vuole

assicurare che nessuno debba attraversare queste tempeste da solo. Ogni individuo,

indipendentemente dalla natura o dalla gravità delle sue preoccupazioni, troverà qui un

luogo accogliente, un orecchio attento e una guida professionale.

Pur operando in un contesto ricco di servizi, “Anche Tu Puoi” si distingue e si propone

come una valida alternativa e complemento alle risorse già presenti sul territorio per dare

una solida risposta alle emergenti sfide sociali e psicologiche del nostro tempo.

AncheTuPuoi non solo riconosce, ma abbraccia l’intero spettro delle difficoltà umane,

offrendo un supporto tangibile e una presenza solidale a livello locale.

Per il progetto è stato creato un sito web collegato al software personalizzato. Il

programma gestionale è organizzato su diversi livelli di accesso alla piattaforma per

garantire la tutela della privacy degli utenti che richiedono il servizio. In tal modo il servizio

riesce a offrire un servizio preciso, veloce e organizzato.

Anche Tu Puoi è stato reso possibile grazie al sostegno degli enti locali,

della Regione Emilia Romagna e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ma soprattutto grazie all’impegno della Croce Blu di Carpi, ente capofila, e vede la collaborazione di diversi professionisti e volontari, uniti dalla comune passione e dalla ferma volontà di fare la differenza nel tessuto sociale locale.

Alla Conferenza di presentazione hanno preso parte: Dr.ssa Giulia Guerra – Assistente sociale; Dr.ssa Monia Mescoli – Psicologa Adulti; Dr. Davide Gori – Psicologo per l’età adolescenziale; Dr.ssa Maria Rosa Bonomi – Pedagogista.