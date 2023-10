L’assessore al Coordinamento eventi Bizzini commenta i numeri del “Settembre formiginese”

Si è chiusa la rassegna “Settembre formiginese”, organizzata dal Comune di Formigine con il sostegno della Fondazione di Modena, giunta alla cinquantaduesima edizione con circa duecento iniziative.

Punto forte della manifestazione, l’aspetto di promozione della città grazie alle sue attività commerciali, produttive e di volontariato. Molto apprezzate sono state le proposte musicali: i tredici concerti hanno registrato 17mila presenze totali, con un aumento superiore al 60% rispetto al numero di partecipanti dell’anno precedente. In relazione all’anno 2022, sono raddoppiate anche le presenze di “Idea. La festa del pensiero”, la rassegna d’incontri organizzata dall’Assessorato alla Cultura: 3mila i partecipanti per le cinque conferenze. Un dato interessante a dimostrazione della vitalità del centro storico è anche quello relativo al numero di persone che entrano all’interno delle mura castellane: più di 23mila nell’arco del mese.

“Siamo certamente soddisfatti di questa edizione del Settembre formiginese, e ancor più soddisfacente è recepire l’apprezzamento da parte di commercianti, esercenti e partecipanti a vario titolo agli eventi – dichiara l’Assessore al Coordinamento eventi Corrado Bizzini -. Come sono solito affermare, quello formiginese è un motore sempre in movimento. Ecco allora che stiamo già pensando ai prossimi eventi: la festa del dolce organizzata dalla Pro Loco a inizio novembre, il Vintage pride market il 19 novembre, per poi passare al warm up del Natale con “A spasso tra le rose” e alla stagione natalizia. Un ringraziamento sentito va a tutti i collaboratori e agli sponsor Coop Alleanza 3.0, CNA Modena e Aia”.