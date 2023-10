Iniziative per la prevenzione del tumore al seno a Castelnovo: visite gratuite il 16 ottobre

Anche il Comune di Castelnovo Monti aderisce alle iniziative del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’Amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione con Lilt Reggio Emilia (Lega italiana per la lotta contro i tumori) attiva da anni nell’ambito della sensibilizzazione e delle attività a difesa delle donne verso questa patologia, purtroppo molto diffusa: si calcola che l’incidenza in Italia sia di una donna su 10 che la debba affrontare nell’arco della vita.

Afferma l’Assessore ad Associazionismo e Volontariato, Lucia Manfredi: “Prosegue la collaborazione con la sezione di Reggio della Lilt con la quale negli anni abbiamo costruito un rapporto costante: torna anche quest’anno una mattinata di visite senologiche gratuite alla Casa del Volontariato (in via dei Partigiani a Castelnovo) il 16 ottobre, dalle 9 alle 13”.

Le visite offriranno un controllo e anche l’insegnamento dell’auto – esame del seno: sono rivolte in particolare alla fascia compresa tra i 20 e 45 anni, quindi quella non ancora compresa negli screening predisposti dall’Ausl sopra i 45 anni. Le visite sono gratuite ma è possibile versare un contributo simbolico di 10 euro (non obbligatorio) per finanziare le iniziative Lilt sul territorio. Sarà anche possibile richiedere il certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro. La prenotazione è obbligatoria, contattando la Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.30. Per informazioni: www.lilt.it.

“Ringrazio i dipendenti della Biblioteca – conclude Lucia Manfredi – per la loro disponibilità e Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto che mette a disposizione gli spazi e i lettini per le visite”.