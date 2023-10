Al Giacobazzi basta un tempo: debutto con bonus per il XV biancoverdeblù con Lions Amaranto

Quaranta minuti di dominio e altrettanti di gestione per mettere in cassaforte i primi cinque punti stagionali. Il Giacobazzi apre la stagione con una vittoria piena per 27-0 su Lions Amaranto, onorando nel migliore dei modi l’entusiasmo di uno stadio Luciano Zanetti vestito a festa per il debutto dei suoi.

Un successo costruito nel primo tempo, giocato interamente nella metà campo ospite, che ha visto il XV di coach Rovina comandare il gioco con autorevolezza e ordine. Per rompere l’equilibrio Modena sceglie l’usato sicuro: al 4’ “carretto” da touche e la mano che chiude l’azione è quella di Rodriguez. Il raddoppio arriva poco dopo con una bella azione in velocità: buco centrale di Cevolani che serve a Orlandi un ovale solo da depositare in meta.

La mole di gioco non produce pericoli e allora capitan Michelini sceglie di aumentare il divario con un piazzato da posizione centrale al minuto 26, prima di uscire per un problema muscolare, rimpiazzato da Mazzi. Poco dopo la mezz’ora arriva il tris: il calcio di spostamento di Esposito premia la corsa dell’ala Mattia Cevolani, che bagna con una meta la sua prima in maglia biancoverdeblù.

La ciliegina sulla torta della prima frazione la metta Musajo, che nell’ultima azione sorprende la difesa labronica da mischia chiusa e si tuffa in area di meta. Modena va a riposo avanti 27-0 e già sicuro del bonus.

Complice il caldo e la condizione non ancora ottimale, nella ripresa i ritmi calano sensibilmente e aumentano gli errori, da una parte e dall’altra. Modena si limita alla gestione, del risultato e delle energie, e nemmeno gli innesti dalla panchina servono a scuotere la squadra. L’unico sussulto nel finale lo danno i Lions, che, in vantaggio numerico per i gialli a Cevolani prima e Musajo poi, ce la mettono tutta a muovere il tabellino, ma la difesa biancoverdeblù tiene con concentrazione e disciplina, respingendo ogni attacco amaranto.

La ripresa si conclude senza muovere il tabellone, ma va bene così: i tanti tifosi presenti – tra cui anche l’Assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi – possono esultare al fischio finale insieme a un Giacobazzi che riparte da dove aveva finito, con 5 punti che fanno ben sperare per il futuro.

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Lions Amaranto 27-0

Marcature: 4’ meta Rodriguez tr Michelini, 11’ meta Orlandi, 26’ cp Michelini, 31’ meta Cevolani tr Assandri, 41’ meta Musajo.

Giacobazzi Modena: Petti; Pianigiani (73’ Barbolini), Assandri, Orlandi, Cevolani; Michelini (28’ Mazzi), Esposito (44’ Lloyd); Musajo, Carta, Flores (55’ Venturelli L.); Bellei (47’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano (63’ Flammia), Rodriguez (47’ Operoso), Rizzi. All. Rovina.

Lions Amaranto: Magni; Tedeschi, Freschi, De Libero, Zaccagnini; Magni, Casalini; Marchi, Chiarugi, Tamberi; Quercioli, Ciandri; Filippi, Savaglia, Lischi. A disposizione: Zingoni, Togni, Pannocchia, Pioli, Vitali, Mazzoni, Gregori. All. Bernini.

Arbitro: Francesco Mirabella (Pisa).

Note: Ammoniti: 3’ Chiarugi (Lions Amaranto), 66’ Cevolani (Giacobazzi Modena), 76’ Musajo (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 27-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Lions Amaranto 0.

Serie B, girone 2 – 1° turno: Romagna-Rugby Pieve 57-10 (5-0), Bologna Rugby-Firenze 68-0 (5-0), Giacobazzi Modena-Lions Amaranto 27-0 (5-0), UR San Benedetto-Cus Siena 24-17 (5-1), Gubbio-Highlanders Formigine 14-10 (4-1), Colorno B-Jesi 66-32 (5-1).

Classifica: Bologna Rugby, Romagna, Colorno B, Giacobazzi Modena, UR San Benedetto 5, Gubbio 4, Highlanders Formigine, Cus Siena, Jesi 1, Rugby Pieve,Firenze, Lions Amaranto 0.

Prossimo turno, 2° turno (15 ottobre): Lions Amaranto-Romagna, Rugby Pieve-Bologna Rugby. Firenze-Giacobazzi Modena, Jesi-UR San Benedetto, Cus Siena-Gubbio, Highlanders Formigine-Colorno B.