Sono state ricevute in Municipio, dalla Giunta al completo, le giovanissime atlete under 14 del Volley San Michelese che, guidata da coach Fabrizio Manni, a Cesenatico ha conquistato il Campionato Italiano Csi nella categoria Ragazze concludendo il proprio percorso nel torneo con zero sconfitte in sei gare e zero set persi.