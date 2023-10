La Polizia di Stato di Bologna partecipa all’evento “I Giardini della Prevenzione”

La Polizia di Stato di Bologna sta partecipando oggi all’evento “I Giardini della Prevenzione” presso i Giardini Margherita, un villaggio della salute e del benessere con finalità di prevenzione.

All’iniziativa partecipano vari stands delle associazioni deputate alla prevenzione della salute della cittadinanza, quali la Croce Rossa, Avis ed associazioni infermieristiche e antitabagiche.

Sono presenti anche lo staff della Polizia Municipale dedito all’educazione stradale per gli adulti e i più piccoli, nonché stands deputati all’educazione dei giovani cittadini in età scolare specificamente rivolti all’astensione dal gaming e dai giochi online, oltre a palestre e giochi di squadra.

Nell’ambito dell’iniziativa – che si svolge nella giornata odierna dalle ore 9 alle ore 18 – è presente anche lo stand della Polizia di Stato, che con il proprio personale contribuisce alla prevenzione della salute ponendosi al servizio della popolazione. Nello specifico è presente un presidio sanitario con personale medico e infermieristico della Polizia di Stato in forza alla Questura di Bologna, che svolge attività di prevenzione con misurazioni pressorie e altri parametri vitali.

Allo stand sono altresì esposti a fini conoscitivi macchinari quali il c.d. “drogometro”, il più conosciuto etilometro ed i precursori: tutti strumenti utilizzati per prevenire i reati stradali legati all’inottemperanza degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’effetto di alcool ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

Nel corso della mattinata odierna hanno fatto visita allo stand della Polizia di Stato anche il Sig. Questore di Bologna, Dott.ssa Isabella Fusiello, e il Sig. Vicario del Questore di Bologna, Dott. Roberto della Rocca, accompagnati dall’Assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini.