Da Gaza missili contro Israele, Palazzo Chigi “Ferma condanna”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ partito questa mattina un lancio di razzi e missili da parte dell’ala militare di Hamas a Gaza verso Israele. Si tratta dell’inizio di un nuovo conflitto.

Hamas stesso ha rivendicato l’attacco. I missili hanno raggiunto anche Tel Aviv. Ameno quattro i morti, tra cui una donna, mentre i feriti sono una quindicina. I combattenti palestinesi sono riusciti a sfondare i confini che delimitano la Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha dichiarato “lo stato di allerta di guerra”.

“Siamo in guerra, nemico pagherà prezzo mai visto” afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu che parla dopo l’attacco di questa mattina da Hamas ricolgendosi ai cittadni israeliani.

“Il governo italiano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi”.

“Esprimo sconcerto e preoccupazione per gli attacchi di queste ore a Israele. L’Italia è schierata fermamente contro ogni forza terroristica che attenti alla sua libertà, alla sua esistenza e alla sua indipendenza. Al popolo di Israele e alle sue istituzioni la mia forte e sincera vicinanza” afferma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Rivolgo alle istituzioni e al popolo di Israele le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza. Condanno fermamente gli attacchi da parte di Hamas. Auspico l’avvio di un’iniziativa diplomatica internazionale che contribuisca a fermare l’aggressione in atto” aggiunge il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).