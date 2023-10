Carpi: i carabinieri sequestrano droga a scuola

Nel primo pomeriggio di giovedì 5 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia sono intervenuti presso l’Istituto Scolastico “Vallauri” di Carpi, poiché poco prima, all’interno dell’istituto, era stato rinvenuto in un punto di passaggio che collega diverse aree, un involucro di carta metallica contenente della sostanza resinosa.

I militari giunti sul posto hanno recuperato l’involucro, constatando che all’interno vi era dell’“hashish”, pertanto lo hanno sequestrato e custodito in caserma in attesa della distruzione.

L’Arma dei Carabinieri, nelle prossime settimane, promuoverà gli incontri in tema di “cultura della legalità” con i giovanissimi delle scuole, per affrontare con loro, le tematiche dell’abuso di alcol e del consumo di sostanze stupefacenti, approfondendo i relativi danni psicofisici e le conseguenze penali ed amministrative previste dalla legge in questi casi.