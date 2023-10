Campionato Primavera: vittoria casalinga del Sassuolo sulla Roma

Con fischio d’inizio alle 11 di oggi (sabato 7 ottobre), sul prato dello stadio Ricci di Sassuolo si sono affrontate Sassuolo e Roma nella 6^giornata valida per il campionato primavera 1 2023/24.

Mister Bigica ha mandato in campo Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Russo, Leone, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Neophyto, Lipani e Falasca.

A disposizione Scacchetti, Piantedosi, Kumi, Baldari, Lopes, Rovatti, Caragea, Iannou, Petrosino, Corradini, Palato.

Il Sassuolo parte subito forte e al 4’ un retro passaggio sbagliato della difesa ospite permette a Neophytou di siglare la prima rete.

Sassuolo 1 – Roma 0

I giallorossi trovano il pareggio al 13’ con una conclusione di sinistro dal centro dell’area di Mannini.

Sassuolo 1 – Roma 1

Al 20’ Marin atterra in area Russo e per il sig. Zoppi non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Russo spiazza il portiere giallorosso e sigla il vantaggio per i padroni di casa.

Sassuolo 2 – Roma 1

Al 28’ una prodezza di Theiner in tuffo salva il risultato sulla conclusione a rete della Roma.

Al 40’ di gioco da una bella azione offensiva di Russo dalla sinistra dell’area di rigore arriva la ribattuta in rete di Knezovic.

Sassuolo 3 – Roma 1

Al 44’ accorcia le distanze per la Roma Leonrdo Graziani con una conclusione di sinistro che si insacca alla destra del portiere.

Sassuolo 3 – Roma 2

Al 53’ il Sig. Zoppi sventola un cartellino giallo a Flavio Russo per gioco scorretto ai danni di Keramitsis.

Al 58’ un fallo ai danni di Leone entrato in area palla al piede fa animare il Ricci che chiede a gran voce un rigore non concesso.

Al 64′ Bigica chiama un doppio cambio nel Sassuolo, in campo Kumi (rientro dopo l’infortunio) al posto di Neophytou.

Soazio anche per Rovatti al posto di Knezovic.

Al 75′ Russo ha sui piedi il pallone per il doppio vantaggio ma a tu per tu con il portiere avversario si fa parare la conclusione.

Altra occasione per i padroni di casa al minuto 81 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa du Cinquegrano che scavalca il portiere ma si ferma sulla traversa.

Nonostante una ultima parte di partita con la Roma sempre in avanti, il Sassuolo difende il vantaggio e vince la sfida.

Claudio Corrado