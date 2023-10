Serie A1 maschile di tennis: lo Sporting ai blocchi di partenza

Torna il Campionato Nazionale di Serie A1 maschile e torna il grande tennis a Sassuolo perché tra i 16 migliori team in Italia vi è proprio la squadra dello Sporting Club Sassuolo. Dal 2018, infatti, si conferma nella categoria maggiore e da questa stagione è l’unico circolo in Italia ad avere Serie A1 e Serie A2 maschile: un risultato che rende fieri e che “paga” il grande lavoro di tutto lo Staff!

La Serie A2, già in campo da domenica 1 ottobre, terminerà la fase a girone il 12 novembre, mentre la Serie A1 è sfalsata di un weekend con incontri di andata e ritorno e inizierà la fase a girone da domenica 8 ottobre. La prima giornata è prevista sui campi di casa contro il CT Palermo, finalista scudetto della passata edizione, poi domenica 15 ottobre in trasferta contro lo Junior Tennis Perugia e il 22 ottobre di nuovo allo Sporting Club Sassuolo contro il TC Bisenzio di Prato. Il girone 4, dove è stato inserita la squadra dello Sporting, è sicuramente alla portata dei giocatori di casa e l’obiettivo sarebbero le Final Four di fine novembre, obiettivo mai raggiunto dal team e che da sempre si punta a raggiungere. Infatti, solo la prima classificata entrerà di diritto alla fase finale dei play off, mentre la terza e la quarta classificata disputano il tabellone play out.

In formazione per lo Sporting Club Sassuolo alcuni nomi stranieri altisonanti che militano in Top 100: Marton Fucsovics, Roberto Carballes Baena, Daniel Masur e Jesper De Jong, per passare agli italiani Franco Agamenone, Raul Brancaccio, Marco Cecchinato e Enrico Dalla Valle. I vivai di casa Federico Bondioli e Mattia Ricci non saranno da meno, reduci da un’ottima stagione individuale, e come sempre alla guida della squadra i capitani Simone Gentili e Giulio Mazzoli.

L’ingresso al circolo è gratuito e aperto a tutti i Soci e appassionati di tennis per assistere agli incontri la domenica mattina alle ore 10:00 e tifare lo Sporting Club Sassuolo.