Qualità urbana, premiata la riqualificazione del Capannone 18 di Reggiane e il progetto della RCF Arena

Due interventi di assoluto rilievo – architettonico, qualitativo e strategico per Reggio Emilia e per la sua Area vasta – realizzati nel parco progetti dell’Area Nord della città, hanno ottenuto il Premio In/Architettura 2023 Emilia-Romagna: per la categoria Rigenerazione, la riqualificazione del Capannone 18 di Reggiane Parco Innovazione e per la categoria Nuove costruzioni la Rcf Arena Campovolo.

L’iniziativa, promossa da In/Arch – Istituto nazionale di architettura, Ance con Archilovers, col patrocinio di Anci e Cnappc, è volta a valorizzare l’opera costruita, intesa come esito della partecipazione di soggetti diversi: dal committente agli imprenditori, ai produttori di componenti, oltre naturalmente ai progettisti.

Per Rcf Arena Campovolo, la progettazione è dovuta a Iotti+Pavarani architetti, con Tassoni and partners, Studio Lsa ; committente C.Volo spa; partner pubblici Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile, Aeroporto di Reggio Emilia spa, Comune di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna. Impresa di costruzione: Nial Nizzoli. Gestione Eventi: Arena Campovolo srl.

Per il Capannone 18 di Reggiane Parco Innovazione, progettista l’architetto Andrea Oliva/Studio Cittaarchitettura, committente Stu Reggiane spa partecipata dal Comune di Reggio Emilia e da Iren Smart Solution; impresa costruttrice Allodi spa.

“La qualità degli interventi strategici nell’Area Nord trova oggi un significativo riconoscimento in questi importanti premi e di questo deve essere fiera Reggio Emilia, che già ha assimilato la rinnovata presenza e le nuove funzioni di questi spazi, che in realtà affondano le loro radici nella storia della città – commenta il vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Alex Pratissoli – Il premio In/Arch regionale evidenzia fra l’altro, nei progetti realizzati, i contenuti innovativi, la sostenibilità e il rispetto storico-ambientale dei luoghi, rimarcando l’adesione di tutti gli attori alle finalità progettuali, indicate dall’Amministrazione comunale negli indirizzi di mandato e negli strumenti di pianificazione.

“Il parco progetti dell’Area Nord – aggiunge Pratissoli – dall’inconfondibile gesto architettonico di Calatrava nei Ponti e nella Stazione Av Mediopadana al quartiere Santa Croce, limitrofo al centro storico, con Reggiane Parco Innovazione e Rcf Arena, rappresenta una nuova città che si integra nelle sue parti e con la città esistente. Insieme a sostenibilità, innovazione e preservazione della memoria storica, l’integrazione e la connessione di questi grandi progetti con il tessuto urbano, sociale e naturale circostante sono stati e continuano ad essere infatti gli obiettivi di questa complessa azione di rigenerazione e riqualificazione. Non ‘un’altra città’, ma un’unica città, pienamente integrata, memore della sua storia e rivota con fiducia e responsabilità al futuro”.