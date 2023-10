Ottobre rosa, un intero mese di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori

È già entrato nel vivo il mese dedicato alla prevenzione dei tumori, che vede le Aziende sanitarie collaborare e vivere insieme alle numerose associazioni attive in questo campo, le diverse iniziative di promozione della salute in programma in ottobre.

Camminate di gruppo, incontri pubblici, formazione e promozione: in ognuno dei sette Distretti sanitari l’impegno sarà massimo per dire, con forza, che la prevenzione salva la vita. Due sono le strade: da una parte sarà promossa la conoscenza dei tre programmi di screening oncologici, alleato prezioso per identificare eventuali segnali sin dai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo; dall’altra i cittadini saranno informati e stimolati ad adottare uno stile di vita sano, attraverso il movimento e la corretta alimentazione, perché la quotidianità dei cittadini modenesi si arricchisca di quelle buone abitudini che aiutano a prevenire le principali patologie.

Di seguito le prossime iniziative. Il programma completo degli eventi di ogni distretto, in costante aggiornamento, si trova alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/ottobre-rosa

È stato il Distretto di Carpi ad aprire il 2 ottobre scorso, con la camminata in Piazza Martiri e l’accensione con luci rosa del Teatro Comunale, l’ottobre rosa 2023 in provincia di Modena. Prossimo appuntamento il 26 ottobre alle 17, all’Auditorium Loria via Rodolfo Pio 1, su “Benessere sessuale e tumori femminili: parliamone!”; intervengono Stefania Piloni Ginecologa; Katia Cagossi Oncologa; Giulia Pellizzari Ginecologa; Dania Barbieri Psicologa; Monia Ferrari Infermiera.

Nel Distretto di Pavullo si parte sabato 7 ottobre: alle 10 Passeggiata alla scoperta del territorio di Sestola (info presso Ufficio Turistico di Sestola 0536 62324) con ritrovo e partenza presso il Campanile di Sestola. Venerdì 13 ottobre alle 17 a Pavullo presso il Centro Sociale C. Bonvicini (Via Ricchi, 1) “Gli Screening che salvano la vita”, con Pasqualina Esposito responsabile dei programmi di Screening dell’Ausl di Modena.

Sul Distretto di Vignola sabato 7 ottobre “Percorsi… Comuni” le tradizionali camminate in collaborazione con i Comuni e con la partecipazione dei gruppi di Cammino del Distretto di Vignola, Associazioni locali e #iostoconvoi. Le diverse sedi di partenza, riportate nella pagina dedicata, condurranno tutte a un unico punto di arrivo, alle 16.45, presso la sede dell’Associazione #iostoconvoi (Via della Resistenza a Savignano), attiva presso il Day hospital oncologico dell’Ospedale di Vignola, che offrirà a tutti i partecipanti una merenda salutare. Ringraziamenti e saluti con la partecipazione dalle Amministrazioni Comunali e della Direzione del Distretto di Vignola. A seguire, alle 17.15, “Conversando in rosa: “La prevenzione può salvarti la vita: aderisci ai programmi di screening oncologici’’ con la responsabile Pasqualina Esposito.

Saranno due camminate anche i primi eventi in programma sul Distretto di Mirandola, sempre sabato 7 ottobre. Alle 15 si partirà dal Palaround di San Felice e dalla Barchessa dell’amicizia a Medolla mentre domenica 8 alle 10 “Due passi in rosa” si faranno a Mirandola (partenza Piazza Costituente, vicino alla Madonnina). Sempre nel weekend, sabato 7 alle 17.30, a Finale Emilia inaugurazione della Mostra Fotografica: Obiettivo Donna (Ex Guardia Nazionale, Corso Cavour,1).

Sul Distretto di Castelfranco Emilia, lunedì 9 ottobre alle ore 18 si terrà uno dei tradizionali appuntamenti con le “Pillole di Salute”: la diretta facebook dalla pagina del Comune sarà dedicata agli screening e vedrà la partecipazione dei professionisti Ausl. Si prosegue il 19 ottobre dalle 17 presso il parco della Casa della Comunità di Castelfranco si terrà “Alla salute”, iniziativa di promozione dei sani stili di vita che sarà aperta da una Camminata.

Sul Distretto di Sassuolo sabato 14 ottobre alle 8.45 “Camminata rosa”, organizzata dall’Associazione “Per Vincere Domani”, con partenza presso il Parcheggio Gazzotti e itinerario lungo il Percorso Natura del Secchia. Per questa come per tutte le altre camminate organizzate successivamente è previsto un momento divulgativo sull’importanza degli screening e dei sani stili di vita a cura dei professionisti sanitari Ausl.

Sul Distretto di Modena l’Associazione di volontariato “Il Cesto di Ciliege”, con il patrocinio delle Aziende sanitarie modenesi e del Comune di Modena, ha organizzato diverse iniziative, tra cui una due giorni di visite ed ecografie senologiche gratuite per le donne di età compresa tra i 25 ei 44 anni eseguite dalle professioniste del Centro Screening Ausl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in programma lunedì 23 e martedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 17.15 presso la sede dell’Associazione in via Ciro Menotti 137 (è necessario prenotare telefonando, il 17 ottobre dalle ore 9.00 alle 11.30, al numero 349 1575298).