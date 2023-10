Nuovo asilo Mirandola: al via i lavori per la costruzione in via Giolitti

Completata la bonifica, di parte dell’area che dopo il terremoto ospitò i moduli abitativi temporanei in Via Giolitti a Mirandola, sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo asilo nido comunale. Intercettando i fondi della missione 4 del PNRR, l’Amministrazione ha deciso di affrontare strutturalmente lo storico problema delle graduatorie sovrannumerarie, anche in considerazione del fatto che – per l’anno educativo 2022/2023 – la lista d’attesa aveva superato i 100 bambini (per l’anno 2021/2022 gli esclusi erano 46).

La progettazione del nuovo plesso è stata affidata al Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio Emilia, realtà specializzata in edilizia pubblica e in particolare scolastica, così come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza che saranno in capo all’Arch.Enrico Termanini e all’Ing.Davide Bedogni dello stesso C.C.P.

La struttura potrà garantire il servizio e ospitare a 49 bambini, su una superficie netta di 570 mq, di cui circa 450 mq desinati specificamente alle attività dei bambini. In questo modo sarà garantito un rapporto di oltre 10 mq/bambino, ampiamente al di sopra degli standard di legge. In uno spazio, su un unico piano, che si sviluppa attraverso tre sezioni dotate ciascuna di servizi igienici, area riposo e un patio per le attività all’aperto; sezioni organizzate circolarmente su un’ampia zona comune che trova sviluppo in atelier e nella “piazza” per le attività interclasse.

Il progetto è stato improntato secondo i criteri della sostenibilità ambientale e prevede, oltre a fondazioni in c.a., una struttura verticale in legno X-Lam e pilastri in acciaio, una copertura in legno lamellare e un’integrazione impiantistica spinta, che per il riscaldamento conta su una pompa di calore aria/acqua abbinata a pavimento radiante e co-supportata da impianto fotovoltaico, oltre a un impianto di ricambio d’aria forzato con recuperatore di calore ad alta efficienza e un impianto di illuminazione a LED con integrazione dei sensori di luminosità . Massima cura è stata prestata anche alla progettazione degli accorgimenti atti a massimizzare il comfort acustico indoor, introducendo sistemi fonoassorbenti e materiali altamente performanti. Grazie a questi accorgimenti tecnici e tecnologici si avrà un “nearly Energy Zero Building” (nZEB), con un ridotto impatto sui consumi, pur garantendo un elevato comfort interno.

L’intervento, messo a gara nel giugno scorso con un importo a base d’asta pari a € 1.951.666, è stato aggiudicato alla Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili di Reggio Emilia, con un ribasso dell’11,18 %, ovvero per 1.735.924 € con un tempo di esecuzione dei lavori calcolata in 540 giorni.

“Si tratta di un’opera importante, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo prioritario e improrogabile, ovvero garantire la piena copertura delle richieste di accesso al servizio nido da parte chi a Mirandola vive, ma anche di chi nella nostra città lavora. Obiettivo che ha avuto un mandato chiaro e unanime da parte di tutto il consiglio comunale.” commenta il vicesindaco Letizia Budri.

“Il nuovo plesso ci permetterà di integrare le attuali disponibilità delle due strutture comunali di Via Poma e Viale Gramsci, raggiungendo i 209 posti. In un contesto di offerta su cui negli ultimi due anni l’Amministrazione si è ulteriormente impegnata attraverso un sistema di convenzioni con le scuole paritarie e micronidi privati, che hanno consentito la creazione di circa ulteriori 40 posti. Riconoscendo nel sostegno alle famiglie di lavoratori una delle priorità dell’azione amministrativa”. Conclude l’Assessore all’istruzione Marina Marchi.