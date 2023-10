Migliora la qualità della rete elettrica a Castelfranco Emilia

In arrivo a Castelfranco Emilia una rete elettrica più sicura, digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi, grazie a fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella sua realizzazione è impegnata la società del Gruppo Enel, E-Distribuzione, che, con la collaborazione fattiva dell’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, prevede un significativo piano di interventi nel territorio castelfranchese, volti a migliorare la qualità del servizio elettrico per oltre 33 mila cittadini del comune emiliano-romagnolo.

E-Distribuzione ha già avviato una serie di interventi finalizzati al potenziamento e al rifacimento di 90 cabine secondarie distribuite sul territorio. I lavori consistono nella sostituzione di trasformatori, che saranno in grado di soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le cabine secondarie delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti.

Sono inoltre in corso i lavori per la costruzione di 55 km di cavi interrati e aerei di media tensione, di cui 45 km in percorrenza interrata sulle strade comunali, e la ricostruzione di porzioni significative di linee di bassa tensione.

Il piano di restyling proseguirà con il potenziamento della Cabina Primaria denominata “Castelfranco Emilia”, che rappresenta un impianto cardine all’interno del sistema elettrico perché riceve elettricità dalle linee di alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente, verso le aziende e abitazioni, su un territorio molto vasto.

“Questo intervento è strategico affinché questo Comune possa affrontare al meglio il futuro – commenta il Sindaco Giovanni Gargano -. Avere una rete di distribuzione elettrica sempre più efficiente ed efficace è anche un ulteriore contributo verso l’ambiente: questi interventi aiutano per esempio la costituzione delle Comunità energetiche, migliorano il paesaggio e permetteranno inoltre di rispondere sempre meglio alla richiesta di maggior utilizzo di energia elettrica sia a livello industriale che privato. I lavori porteranno infine, una volta terminati, a riasfaltare tutte le strade coinvolte. Ringrazio E-Distribuzione della fattiva collaborazione e dell’attenzione riservata alle numerose segnalazioni che in questi anni ha gestito e che hanno prodotto questo risultato”

“Il progetto di E-Distribuzione per il comune di Castelfranco Emilia che ringrazio per la proficua collaborazione – commenta Simone Chinello responsabile E-Distribuzione Unità territoriale Modena – si inserisce in una più ampia programmazione volta ad incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici”.

Contestualmente migliorerà la resilienza del sistema elettrico con la riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.