Il presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi rieletto alla vicepresidenza della Camera di Commercio di Modena

Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, è stato rieletto come Vice Presidente della Camera di Commercio. L’annuncio è arrivato a seguito della riunione del Consiglio della Camera di Commercio di Modena che ha provveduto all’elezione della Giunta che rimarrà in carica per il prossimo quinquennio, fino al 2028. La Giunta ha poi deciso di confermare alla vicepresidenza Gilberto Luppi.

«Ringrazio i colleghi di Giunta – dichiara Luppi a margine dell’elezione –. Come fatto già negli anni precedenti, non farò mancare il mio supporto al Presidente Giuseppe Molinari e mi impegnerò con costanza e determinazione al fine di continuare a promuovere lo sviluppo integrale di Modena. Le associazioni di categoria, tra cui quella che ho l’onore di rappresentare, sono punti strategici del nostro sistema economico e sociale e la Camera di Commercio rappresenta la casa di tutte le imprese: dobbiamo impegnarci sempre di più e farlo in una logica d’insieme».