Duplice arresto in flagranza della Polizia di Stato di Bologna per il reato di spaccio di sostanza stupefacente

La Polizia di Stato di Bologna, nel pomeriggio di ieri ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990.

Durante l’ordinaria attività volta al contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente, personale della locale Squadra Mobile notava un uomo cedere della sostanza ad un altro soggetto.

Il cedente – poi risultato essere un cittadino marocchino di 24 anni – veniva tenuto sotto osservazione dagli operatori ed era visto ricongiungersi poco dopo con un connazionale lungo l’argine del fiume Savena, luogo in cui i due verosimilmente confezionavano le dosi di sostanza stupefacente.

Al momento dell’intervento degli operatori, uno dei due gettava repentinamente l’involucro nel fiume, rendendo impossibile il recupero dello stesso. La perquisizione personale dava invece esito positivo e portava al rinvenimento di una somma di € 925 in contanti di piccolo taglio; somma ritenuta, date le circostanze del caso, provento dell’attività illecita e per questo posta sotto sequestro.

I due uomini, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per il reato indicato in precedenza e trattenuti in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattina odierna.