Controllo delle aree verdi con Hector

Dopo il fine settimana che ha riunito a Formigine decine di cani da lavoro per la manifestazione “Attacchi di design”, ieri (5 ottobre) ad entrare in azione è stato Hector, il pastore belga Malinois dell’Unità cinofila della Polizia Locale di Sassuolo.

Insieme agli agenti di Polizia Locale di Sassuolo e di Formigine, Hector ha controllato alcune aree verdi, come di consueto individuate soprattutto in base alle segnalazioni che pervengono tramite il sistema Comunichiamo o direttamente presso l’Ufficio mobile. Le zone controllate hanno interessato anche le frazioni e naturalmente l’area verde più estesa: l’Oasi del Colombarone.

Afferma Susanna Beltrami, Comandante della Polizia Locale di Formigine: “La collaborazione tra comandi di Polizia Locale è una preziosa opportunità per condurre controlli maggiormente capillari ed efficaci nonché per accrescere le professionalità. Ringrazio la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi che ci ha concesso l’Unità cinofila e gli agenti coinvolti. Ricordo che nella mattinata di sabato 21 ottobre saremo a Ubersetto con la Polizia Locale di Fiorano Modenese per un servizio congiunto dell’Ufficio mobile. Tutte queste azioni contribuiscono a saldare il rapporto di fiducia tra la Polizia Locale e gli abitanti del nostro Distretto”.