Ancora un infortunio mortale: a Guastalla perde la vita un camionista 68enne

Ennesima morte sul lavoro: è successo stamane a Guastalla. Intorno alle 9:30 i carabinieri della locale compagnia, unitamente al personale del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Reggio Emilia, sono intervenuti presso una cava di movimentazione sabbia in via Baita dove, poco prima, un camionista 68enne reggiano era rimasto vittima di un infortunio mortale.

Secondo i primi accertamenti, mentre la vittima era intenta ad effettuare le operazioni di scarico di materiali dal camion, per cause in corso di esatto accertamento da parte del personale del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Reggio Emilia, è stato investito da un trattore di movimentazione sabbia condotto da un 50enne reggiano. A seguito delle gravi lesioni riportate, il malcapitato camionista decedeva sul colpo. Il mezzo di movimentazione veniva sequestrato e posto a disposizione della Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci.