Visita di don Luigi Ciotti al Liceo Morandi di Finale Emilia

“Voglio ringraziare la dirigente del Liceo Scientifico Morando Morandi, Roberta Vincini, gli insegnanti e gli studenti che ieri ci hanno invitato ad essere presenti al loro incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera. È stata una bellissima giornata. I ragazzi si sono dimostrati preparatissimi e hanno consentito a don Ciotti di poter raccontare le tappe più significative della sua intensa vita, vissuta a fianco dei più fragili e di chi, come Giovanni Falcone, suo buon amico, ha lottato per la legalità e contro ogni tipo di mafia”.

Così il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti esprime la propria soddisfazione per aver potuto essere presente all’incontro di don Luigi Ciotti con i ragazzi del Liceo Morandi e poi alla sua visita alla Stazione Rulli Frulli.

“Le parole di don Ciotti – aggiunge il sindaco Poletti – sono un grande insegnamento per tutti. I ragazzi presenti le hanno ascoltate con grande attenzione, in particolare il suo invito a prendere consapevolezza dell’impegno sociale, della necessità di anteporre il ‘noi’ all’ ‘io’, di coltivare le proprie libertà collettive e anche individuali, del sapersi confrontare con gli altri, ma anche della capacità di vivere momenti di riflessione individuale, per prendere coscienza di sé, di chi si è e di chi si vorrebbe diventare”.