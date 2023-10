Trovato dalla Polizia di Stato con 20 grammi di hashish: denunciato a Reggio Emilia un 21enne

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, durante un consueto servizio di controllo del territorio, decidevano di controllare due soggetti che stazionavano in via Martiri della Bettola, un 30enne e un 21enne entrambi italiani e pregiudicati con precedenti in materia di stupefacenti.

Mentre il 30enne si mostrava sin da subito calmo e collaborativo, il 21enne appariva molto agitato, con un forte sudorazione in fronte e un immotivato tremolio alle mani. Questo atteggiamento insospettiva gli agenti che decidevano di controllare in maniera più approfondita il giovane.

Durante il controllo, in una tasca della giacca indossata dal 21enne, gli operatori rinvenivano un involucro di cellophane trasparente contenente 19,94 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Al termine degli accertamenti di rito, il 21enne veniva deferito in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 mentre la sostanza stupefacente veniva immediatamente posta sotto sequestro.