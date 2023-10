Sabato inaugurazione dell’Area di sgambamento cani a Camposanto

Il Comune di Camposanto annuncia l’inaugurazione ufficiale dell’Area di sgambamento cani in via XX Maggio, un progetto che rappresenta un significativo passo avanti nel promuovere il benessere dei nostri amici a quattro zampe e migliorare la qualità della vita nella comunità.

Questo spazio è stato progettato e realizzato con la massima attenzione ai dettagli, tenendo a mente il comfort e la sicurezza dei nostri amici pelosi e dei loro padroni. Le caratteristiche chiave dell’area includono:

Separazione per taglia: due zone dedicate consentono ai cani della stessa taglia o similare di giocare e socializzare in modo appropriato.

Recinzioni di sicurezza: la recinzione in rete metallica plastificata garantisce un ambiente sicuro per gli animali.

Accesso agevole: sono presenti cancelli pedonali e carrabili per un accesso comodo.

Servizi: fontanelle in cemento con vasca di raccolta dell’acqua e griglie e pavimentazione antifango.

Dispenser sacchetti: per mantenere l’area pulita e ordinata.

Comfort per gli utenti: Panchine, cestini, e gazebi resistenti alle intemperie.

Informazioni utili: una bacheca informativa con dettagli sull’uso responsabile dell’area.

Informazioni utili: una bacheca informativa con dettagli sull’uso responsabile dell’area. Regolamento: per garantire un’esperienza positiva per tutti gli utenti.

L’apertura di questa area rappresenta un passo importante per la comunità di Camposanto. Non solo migliora la qualità di vita dei nostri amici a quattro zampe, ma contribuisce anche a rafforzare il tessuto sociale della comunità, fornendo opportunità di aggregazione per le persone.

Appuntamento per sabato 7 ottobre, ore 10:00, via XX Maggio, Camposanto

L’inaugurazione ufficiale sarà una mattinata di festa con attività programmate per i cani e i loro padroni. Sarà un’opportunità per celebrare la generosità e l’attenzione alla comunità.