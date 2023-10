Prevenzione e contrasto del crimine diffuso: controlli straordinari a Sassuolo

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Sassuolo, unitamente alla Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività, coordinata da un ispettore, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato anche alcuni alloggi in locazione, oggetto di esposti in cui era stato segnalato un eccessivo numero di inquilini occupanti e un movimento anomalo di giovani cittadini stranieri nelle ore serali e notturne. Effettuate verifiche, estese agli avventori, anche presso due locali pubblici del centro storico frequentati per lo più da giovani.

Complessivamente sono state identificate 78 persone, di cui 16 cittadini stranieri e controllati 42 automezzi. Predisposti 4 posti di controllo lungo principali arterie stradali per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.