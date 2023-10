Nuovi alberi, ciclabili e riorganizzazione stradale alla zona Annonaria di Reggio Emilia

Iniziano nei primi mesi del 2024 i lavori per la rigenerazione urbana della zona Annonaria, il polo produttivo reggiano compreso tra il torrente Crostolo, la ferrovia Milano-Bologna e viale Martiri di Piazza Tien An Men. Grazie a un finanziamento di 850mila euro proveniente dal Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza – l’area, sede di importanti realtà produttive, artigianali, di commercio all’ingrosso e di servizio, sarà oggetto nei prossimi mesi di un pacchetto di interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e di creazione di nuove connessioni ciclabili.

“Si tratta di un’occasione non solo per creare un nuovo percorso ciclopedonale nella nostra rete cittadina, ma anche per riqualificare un intero ambito urbano che interessa tante realtà aziendali e lavorative – dice l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini – Quindi un intervento in linea anche con le nuove politiche di sostegno alla mobilità sostenibile casa-lavoro, come il bike to work, che coinvolge sempre più lavoratori reggiani.”

Obiettivo delle opere è migliorare la qualità e la sicurezza stradale del comparto, potenziarne l’accessibilità ciclabile attraverso nuovi percorsi ciclabili e pedonali, incrementare l’illuminazione pubblica, introdurre verde e alberature come elementi di mitigazione ambientale, migliorare l’efficienza e la sicurezza delle principali connessioni carrabili interne all’area, ad esempio sulle vie Ginzburg, Agnoletti e Galimberti. Grazie agli interventi previsti migliorerà quindi la convivenza tra i diversi utenti della strada – veicoli a motore, biciclette e pedoni – in quando i rispettivi spazi saranno meglio definiti e protetti, per rendere anche più attrattiva l’idea di recarsi a lavoro in quest’area in forma sostenibile o di sfruttare la rete ciclabile della zona come percorso di attraversamento per chi si sposta lungo la direttrice est/ovest.

In particolare via Ginzburg verrà riorganizzata utilizzando soluzioni progettuali che tengano conto della compatibilità ambientale, ricorrendo a deimpermeabilizzazione di parte della carreggiata stradale, la messa a dimora di nuove alberature o di piante tappezzanti per permettere l’infiltrazione dell’acqua direttamente verso la falda, cosi come indicato dai principi di progettazione bioclimatica per l’adattamento e la mitigazione.

Le nuove infrastrutture ciclabili verranno realizzate lungo le vie Ginzburg, don Giovanni Verità, Nagasaki e Hiroshima. Nei tratti di via Ginzburg e via Verità i nuovi percorsi saranno separati dalla strada da aiuole verdi del tipo “rain garden” corredate di nuove piantumazioni. Contestualmente verrà realizzato anche un impianto di irrigazione che correrà al di sotto delle aiuole in modo da garantire l’attecchimento e la sopravvivenza del verde.

Particolare attenzione verrà data agli attraversamenti stradali con la realizzazione di 16 attraversamenti ciclopedonali e l’ampliamento di tratti di marciapiede pedonale in corrispondenza delle intersezioni stradali. Per garantire maggior visibilità all’organizzazione degli spazi, cordoli e parti di pavimentazione verranno tinteggiati di arancione.

Rispetto all’illuminazione, lungo il lato est di via Ginzburg verranno sostituiti i pali della luce, mentre cinque nuovi punti luce saranno installati presso altrettanti nuovi attraversamenti ciclopedonali.

Per migliorare le condizioni di percorribilità delle strade e la sicurezza, saranno realizzati nuovi asfalti sulle vie Agnoletti, Galimberti, Ginzburg e un tratto di via Verità dove l’attuale manto stradale risulta degradato.

Nell’area verrà inoltre istituita la zona 30 a limitazione delle velocità con l’inserimento della relativa segnaletica orizzontale e verticale.