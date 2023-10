Novellara Balsamica domenica 8 ottobre

Domenica 8 ottobre la Rocca di Novellara ospita una giornata all’insegna del buon cibo con le eccellenze del territorio, capitanate dall’aceto balsamico, dell’arte e della storia.

La festa, curata da pro loco Novellara, Acetaia Comunale e il Comune di Novellara, inizierà al mattino con la cottura del mosto e dei ciccioli. Ci saranno espositori della gastronomia e operatori dell’arte e dell’ingegno.

Durante la giornata sarà possibile visitare l’Acetaia Comunale, dove in botti di sei legni diversi invecchia l’Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia, la Mostra della Civiltà Contadina, la Sala del Fico, e la Sala del Consiglio. Nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) sarà inoltre possibile visitare le prigioni della Rocca, esclusivamente con visite accompagnate per piccoli gruppi ogni 15 minuti su prenotazione. Per info e prenotazioni contattare il 3313567073 – 0522655471 oppure turismo@novellara.re.it

Le famiglie potranno scoprire diversi luoghi della Rocca partecipando all’Avventura Balsamica (una caccia fatta di giochi e indovinelli che permetteranno ai più piccoli di scoprire i segreti del castello e di conoscere il lungo percorso necessario per ottenere l’aceto balsamico tradizionale), invece gli appassionati d’arte potranno osservare nel porticato interno della Rocca le sculture lignee della quinta edizione della forma delle idee.

Alle 11.00 inizieranno le premiazioni dei vincitori del decimo palio degli aceti familiari, del primo trofeo Rinaldini e del concorso dei Nocini.

A mezzogiorno inizierà lo show cooking a cura della Confraternita del Risotto, chi vuole potrà pranzare con la Pro loco con l’accompagnamento musicale degli Ukulele Radio Show. Nel pomeriggio ci saranno anche diversi laboratori per grandi e piccoli a cura dell’Officina Natura Maestra.

Infine alle 16.00 gran finale con la Festa di compleanno dell’Acetaia Comunale.