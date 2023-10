Modena, in giro con una bicicletta rubata: denunciato dai carabinieri

Ieri pomeriggio a Modena in zona Museo Enzo Ferrari, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso del servizio di controllo del territorio ha individuato e fermato un 30enne mentre si aggirava verso le vie del centro, in sella ad una vistosa mountain bike.

I Carabinieri insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, al termine del controllo hanno appurato che la bici, contrassegnata dal numero di telaio e dal contrassegno del venditore indelebili, era oggetto di furto avvenuto il 5 agosto scorso nel centro storico cittadino, ai danni di alcuni turisti svizzeri.

Per tali motivi, la bicicletta è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario, che si sta rintracciando attraverso il servizio di cooperazione transfrontaliera, e la persona fermata è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione.