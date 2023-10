Il Comune assume di Fiorano assume. Altri due imminenti concorsi nel Servizio Cultura

Il Comune di Fiorano Modenese, tramite concorso pubblico, assume a tempo pieno e indeterminato due figure professionali presso il proprio Servizio Cultura.

Il primo bando ricerca un istruttore direttivo esperto in gestione dei servizi di comunità che si occuperà delle attività a sostegno dell’associazionismo sportivo locale, e della gestione degli impianti comunali dedicati allo sport. Il termine ultimo per presentare domanda è venerdì 13 ottobre 2023.

Il secondo concorso vuole reperire un istruttore direttivo esperto in gestione dei servizi di comunità che si occuperà invece del coordinamento delle attività a supporto delle politiche giovanili presso la struttura di Casa Corsini (sita a Spezzano di Fiorano in via Statale 83). La scadenza ultima per candidarsi è giovedì 2 novembre 2023.

Entrambi i bandi sono reperibili sul portale nazionale del reclutamento pubblico inPA, il cui link è facilmente reperibile anche sui social del Comune fioranese.