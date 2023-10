I carabinieri recuperano nella Bassa reggiana due trattori rubati in provincia di Cremona

A settembre i ladri hanno fatto razzia di attrezzature agricole e trattori in varie aziende reggiane, in particolare tra la zona cittadina di Reggio e la Bassa. Nel mirino dei ladri, oltre a trattori agricoli, come capitato a Correggio, falciatrici, decespugliatori e mobili da giardino. I colpi erano stati compiuti tra San Bartolomeo, Codemondo, Villa Curta, Correggio e Cadelbosco Sopra dove era stato rubato un John Deer usato, del valore commerciale di almeno 30 mila euro.

Colpi, quelli condotti nel reggiano, che hanno indotto i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia a intensificare l’attività di controllo del territorio, avuto particolare riguardo ai casolari abbandonati o in disuso dove solitamente i mezzi agricoli vengono nascosti in attesa di essere trasportati e piazzati altrove. E nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Guastalla, segnatamente a quelli in forza alla stazione di Gualtieri, nel quadro dell’intensificazione di tali controlli, hanno proceduto a una mirata attività di ispezioni nei casolari e stabili aziendali in disuso o dismessi della bassa reggiana, con esito positivo. Infatti, nel comune di Luzzara, presso gli ex capannoni di una ditta dismessa, i carabinieri rinvenivano due trattori, di cui uno con rimorchio, risultati asportati nei primi giorni di ottobre in provincia di Cremona. Si tratta di un New Holland e un trattore Landini che sono stati rubati dalle pertinenze di due aziende agricole del cremonese nei giorni scorsi. Erano sai stoccati nel reggiano probabilmente in attesa di essere piazzati. Dopo i rilievi di legge i due mezzi agricoli recuperati dai carabinieri sono stati restituiti ai derubati. Si indaga per capire se vi sia un nesso tra i due trattori rinvenuti e quelli rubati nel reggiano il mese scorso.