Grandezze & Meraviglie: sabato a Sassuolo il contralto Linwei Guo accompagnata dai Musicali Affetti

Sabato 7 ottobre presso la Chiesa di San Giorgio a Sassuolo, alle 21, Grandezze & Meraviglie incontra il cartellone delle Fiere d’Ottobre e presenta il concerto a ingresso libero: “Nisi Dominus. Musica vocale e strumentale di Antonio Vivaldi”, in cui il contralto Linwei Guo, accompagnata dai Musicali Affetti con la direzione del maestro Fabio Missaggia, ci guida attraverso declinazioni sacre e profane dell’amore nella musica del compositore veneziano.

Vivaldi svolse quasi tutta la sua carriera come insegnante di violino e maestro dei concerti presso l’Ospedale della Pietà della Serenissima e anche se non rientrava nei suoi compiti primari la musica sacra, mostrò sempre di apprezzarne la composizione, e il “Nisi Dominus RV 608” rientra a buon diritto tra sue le opere sacre più significative. Venne composto nel suo primo periodo alla pia istituzione veneziana comprende nell’organico degli archi anche la viola d’amore, uno strumento raro a trovarsi nel repertorio italiano ma molto diffuso in Germania e Austria. Un secondo esempio di Segue la celeberrima “Amor hai vinto, Cantata ad alto Solo con Instrom:ti” ricca di due arie che sono senza dubbio due pezzi di bravura per la voce, con “affetti” diversi e quasi complementari: molto meditativi e languidi e, in seguito, brillanti e luminosi, dove le tonalità, da minore a maggiore, aiutano a definire questi affetti contrastanti tipici di moltissime delle cantate del Prete Rosso. Il programma vocale sarà arricchito da brani strumentali vivaldiani

Linwei Guo è un contralto cinese che dopo la laurea in musicologia, canto lirico e lingua italiana si è trasferita in Italia per approfondire lo studio della tecnica vocale e della prassi esecutiva. Svolge un’intensa attività artistica in Italia e all’estero, e attualmente si è distinta in numerosi concorsi di rilevanza nazionale e internazionale ed è stata selezionata nell’ambito del Progetto Sipario per cantanti solisti.

Fabio Missaggia si dedica da molti anni alla musica antica, intraprendendo fin dagli anni Ottanta un approfondito studio di ricerca sulle fonti e sugli strumenti originali. È primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti, gruppo con il quale suona per le più importanti istituzioni concertistiche e incide per diverse case discografiche.

I Musicali Affetti si formano nel 1997 all’idea di Fabio Missaggia di riunire musicisti italiani e stranieri che si dedicano allo studio e all’esecuzione di musica antica con strumenti originali. Numerosi i concerti nell’ambito di importanti festival di Musica Antica in Italia e all’estero. Numerose le registrazioni discografiche e per emittenti radiofoniche.

Il Festival gode del sostegno e del patrocinio di: FUS (Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura), Regione Emilia-Romagna, Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, Università di Modena e Reggio Emilia, Diocesi di Modena e Nonantola, Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola e Bper Banca.

INFORMAZIONI sito internet: www.grandezzemeraviglie.it – prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/prenotazioni – e-mail: info@grandezzemeraviglie.it – Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413