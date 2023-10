Gli esperti della Chirurgia Vascolare si riuniscono nell’Endovascular CUP

È giunta oramai alla 11^ edizione l’Endovascular Cup, corso di chirurgia endovascolare organizzato dalla Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretta dal prof. Roberto Silingardi. Il corso si svolgerà quest’anno presso Maranello Palace Hotel nelle giornate del 6 e 7 ottobre.

Si tratta di un evento rivolto soprattutto ai chirurghi in formazione ed ai giovani chirurghi vascolari, che presenteranno casi clinici sulle più innovative tecniche nell’ambito della disciplina. Questi saranno poi spunto di discussione con i più eminenti esperti in materia in ambito nazionale e non solo. Ospite d’eccezione sarà il prof. Nabil Chakfè, professore di chirurgia vascolare e direttore presso Les Hopitaux Universitaires di Strasburgo e presidente della sezione vascolare dello UEMS (European Union of Medical Specialties). Il Professore terrà una lectio magistralis sulla ricerca scientifica in chirurgia vascolare. Saranno poi presenti oltre 160 chirurghi vascolari provenienti da tutto il paese.

Il congresso sarà organizzato in 7 sessioni, ognuna incentrata su uno specifico argomento. Il programma toccherà tutti gli hot topics in chirurgia vascolare, dalla chirurgia aortica, alla patologia periferica e carotidea, a quella del distretto venoso.

Endovascular Cup è poi soprattutto un premio scientifico, che verrà assegnato da una giuria votante al miglior progetto di studio clinico presentato durante una delle sessioni del congresso.