Bologna, cittadino nigeriano irregolare sul territorio denunciato per danneggiamento

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano del 1994 irregolare sul territorio nazionale per i reati di danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso è stato quindi accompagnato presso il C.P.R. di Roma ai fini della successiva espulsione.

Nello specifico, nella sera del 3 ottobre scorso, personale del Commissariato San Francesco – Due Torri, a seguito di una segnalazione, si recava nei pressi di una lavanderia situata in via Amendola. Giunti sul posto, gli operatori constatavano la presenta del cittadino nigeriano che danneggiava gli arredi della lavanderia. La perquisizione personale effettuata dagli operatori della Polizia di Stato dava esito positivo: veniva infatti rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di circa 30 gr.

L’uomo veniva dunque denunciato per danneggiamento ex art 635 c.p. e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 D.P.R. 309/90.

Successivi accertamenti hanno appurato che l’uomo aveva precedenti sia per reati contro la persona che per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso risultava altresì irregolare sul territorio italiano e veniva dunque lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e accompagnato nella mattina odierna presso il C.P.R. di Roma.

Si segnala che all’arrivo dell’equipaggio della volante il soggetto era già stato fermato dal Personale del Reparto Mobile impiegato nel servizio straordinario di controllo del territorio presso piazza dei Martiri, a conferma dell’efficacia di tali servizi ai fini di una pronta risposta alle esigenze di sicurezza. Nel caso di specie, infatti, il soggetto è stato intercettato tempestivamente e successivamente condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma.