A Concordia controlli antidroga con l’aiuto di “Fait”

Nella serata di martedì 3 ottobre si è tenuto a Concordia un servizio di controllo straordinario del territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Carpi finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

L’attività di controllo del territorio è avvenuta con la collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha visto la partecipazione di una pattuglia del presidio della Polizia Locale del Corpo Unico dell’Unione e ha attivato la collaborazione con l’unità cinofila del comando di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli che ha messo a disposizione, per la seconda volta, un bellissimo esemplare di pastore tedesco antidroga di nome “Fait” assieme al suo conduttore.

Le pattuglie sono state impegnate in ispezioni in aree verdi e parchi pubblici e sono stati eseguiti posti di blocco nei principali snodi della viabilità locale. Sono state effettuate verifiche anche presso alcuni esercizi pubblici senza riscontrare illeciti di alcun tipo. Complessivamente le pattuglie hanno proceduto al controllo di 18 veicoli e all’identificazione di 34 persone, e con il fiuto del cane antidroga “Fait” è stata individuata una persona in possesso di alcuni grammi di hashish per la quale sono seguite le procedure di rito da parte della Polizia Locale.

Il servizio svolto a Concordia si inserisce all’interno del progetto di “Sicurezza Integrata” voluto dall’Amministrazione che prevede interventi che coniugano diversi ambiti: presidio del territorio, controllo di vicinato, qualificazione e vivibilità dei luoghi.

Il Sindaco Luca Prandini ringrazia i militari dell’arma dei Carabinieri, la Polizia Locale dell’Area Nord per il servizio svolto a Concordia e per l’attenzione costante che dedica alla prevenzione e al contrasto allo spaccio e al consumo di droghe. Ringraziamenti che si estendono all’unità cinofile della Polizia Locale dell’Unione Terre dei Castelli per il prezioso supporto prestato con la presenza dei suoi agenti e l’ausilio del cane “Fait”.