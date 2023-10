Trasporto scolastico, consegnate agli studenti sassolesi le nuove tessere

I trasporti scolastici sono partiti con il nuovo anno senza nessun problema e verranno garantiti anche i trasporti per i progetti di qualificazione proposti dall’Amministrazione. Tutte le linee, comprese le nuove tratte aggiunte quest’anno, sono state attivate dal primo giorno secondo gli orari comunicati dalle varie scuole e sono state tutte puntuali e corrette. Agli studenti sono stati inoltre fornite le nuove tessere.

Per agevolare, anche visivamente, il proprio percorso, nelle scuole con più tragitti, le tessere con i rispettivi cordoncini riportano colori diversi dal blu al giallo o altri colori in modo tale che non vengano confusi i bus dedicati e sia così rispettata la massima puntualità.

“Alle classi – specifica l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – saranno inoltre garantiti i trasporti anche per i tanti progetti di qualificazione già inviati alle scuole per l’anno scolastico in corso. Un’offerta particolarmente ricca che va dai classici corsi di nuoto alle visite al palazzo Ducale, arricchite quest’anno anche da progetti curati da Gallerie Estensi o al castello di Montegibbio, dai progetti di carattere ambientale agli accattivanti e sempre molto gettonati percorsi proposti dalle nostre biblioteche e/o dalle associazioni del territorio”.