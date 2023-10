Nuova gestione per l’illuminazione pubblica a San Felice sul Panaro

Una illuminazione pubblica più efficiente, ecologica e meno costosa. Lo scorso 1 ° ottobre ha preso il via la gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di San Felice sul Panaro da parte della ditta AeB Energie srl con sede a Mirandola che si è aggiudicata la gara d’appalto per una durata di 20 anni. È così cominciata anche la progettazione esecutiva della riqualificazione energetica prevista nell’appalto, estesa a tutto il territorio comunale. L’investimento complessivo della ditta ammonta a circa 1.300.000 euro (comprensivo di spese tecniche e Iva) con un intervento su 2.144 punti luce del Comune.

Previsti l’adeguamento e la riqualificazione degli impianti ormai obsoleti, con una riduzione massiva dei kg di anidride carbonica prodotti, e un forte risparmio energetico del 48 per cento, visto che il consumo passerà dai circa 1.120.000 kWh attuali ai circa 580.000 kWh, con un efficientamento di circa 540.000 kWh. La spesa per ogni singolo punto luce scenderà dagli attuali 154 euro a 144 euro. «Si tratta di una miglioria importante per il nostro Comune – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – avremo infatti per l’illuminazione pubblica una minore spesa corrente a fronte di impianti affidabili e qualificati, con una maggiore salvaguardia dell’ambiente».