L’utilizzo delle bodycam nell’attività di polizia giudiziaria, a Sassuolo un incontro formativo con il Procuratore Masini

Un incontro formativo capace di analizzare nel dettaglio opportunità, modalità d’utilizzo e sviluppi, delle bodycam nell’attività di Polizia Giudiziaria. Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Aula Magna del Polo Scolastico, l’incontro formativo organizzato dalla Polizia Locale di Sassuolo, molto partecipato, a cui ha preso parte come relatore il Luca Masini, Procuratore della Repubblica di Modena.

“Nel corso della mattinata – ha sottolineato la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi – abbiamo appreso dal Procuratore, Luca Masini, gli approfondimenti giuridici e l’importanza, per chi svolge attività di Pg, dell’utilizzo di questi strumenti e, sono certa, ognuno di noi saprà farne tesoro. Mi preme ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della mattinata, ad iniziare proprio dal Procuratore Luca Masini, che ringrazio anche a nome dell’Amministrazione Comunale per la sua partecipazione e per aver condiviso con noi non solo l’importanza di questo incontro formativo, ma anche la scaletta e gli argomenti di questa giornata. Un ringraziamento particolare anche a tutti i suoi collaboratori ed ai colleghi della Procura che hanno collaborato assieme ai ragazzi della Polizia Locale di Sassuolo all’organizzazione”.