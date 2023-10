In corso a Modena le rilevazioni del Censimento permanente 2023

Coinvolge 3.550 famiglie delle circa 85mila residenti nel Comune di Modena la quinta edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che ha preso il via lunedì 2 ottobre. Continua infatti anche nel 2023 la rilevazione, con cadenza annuale e non più decennale, delle principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e delle sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. Sono interessati dalla rilevazione solo i cittadini che hanno ricevuto lettere dall’Istat o comunicazioni dai rilevatori incaricati, o, in alternativa, dall’ufficio comunale di Censimento.

Alle famiglie selezionate, per le quali la partecipazione è obbligatoria e sono previste sanzioni dall’Istat in caso di inadempimenti, vengono richieste informazioni sulle caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, sulla disponibilità di automobili e di posti auto e, a ogni singolo componente del nucleo familiare, oltre a informazioni anagrafiche, anche dati sulla cittadinanza, l’istruzione, l’eventuale attività svolta e lo spostamento per recarsi al luogo di studio o di lavoro.

Le due attività di censimento previste sono il campionamento areale e il campionamento da lista. Il campionamento areale sarà basato su una serie di indirizzi o aree, selezionate casualmente dall’Istat, in cui si intervisteranno tutte le famiglie che vi hanno dimora abituale, circa 750. Tali famiglie saranno censite dai rilevatori di zona, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istat, direttamente nella propria abitazione nel periodo compreso tra il 17 ottobre e il 22 novembre. Nella prima settimana di ottobre verranno avvisate dai rilevatori tramite locandine affisse negli atri dei palazzi e attraverso lettere imbucate nelle cassette della posta.

Mentre il campionamento da lista sarà svolto tramite intervista diretta di oltre 2.800 famiglie selezionate casualmente sull’intero territorio comunale, che riceveranno entro i primi giorni di ottobre le lettere informative dall’Istat con le credenziali per poter compilare direttamente il questionario on line da casa, nel periodo 2 ottobre – 11 dicembre. In alternativa, a partire dal 2 ottobre e fino al 22 dicembre, potranno recarsi presso l’ufficio comunale di censimento, negli orari concordati, per farsi aiutare nella compilazione via internet, oppure aspettare il rilevatore che li censirà, presso il proprio domicilio a partire dal 7 novembre.

I 13 rilevatori del Comune, impegnati nelle due diverse attività, opereranno tramite un palmare e non sono previsti questionari cartacei. Le famiglie interessate dal campionamento areale non dovranno recarsi all’ufficio di censimento per la compilazione del questionario.

Per informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito istituzionale (www.comune.modena.it/servizio-statistica) o rivolgersi all’ufficio di Censimento, con sede in via Santi 40 al terzo piano telefonando al numero 059 2032319 o scrivendo una email a censimento@comune.modena.it, per chiedere ulteriori informazioni o prenotare, fino al 22 dicembre, un appuntamento per uno di questi tre momenti di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 12.

Attraverso il Censimento permanente, che a livello nazionale nel 2023 coinvolge un campione di poco più di un milione di famiglie, l’Istat rilascerà annualmente, con i propri canali, informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia, oltre che monitorare politiche e interventi sul territorio.