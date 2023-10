Domani a Bologna posa della prima pietra della nuova sede de La Fraternità

È un invito che si estende a tutta l’area metropolitana di Bologna quello che parte dalla cooperativa sociale La Fraternità, che il 05 ottobre, dalle 16.30, festeggia i suoi primi 20 anni e inaugura la nuova sede a Mercatale di Ozzano (Bologna), in via Galileo Galilei 24. “Sarà una festa con tanti ospiti importanti, un’occasione per conoscersi” spiega Francesco Tonelli, responsabile La Fraternità a Bologna. “È in questo contesto – continua – che vogliamo inaugurare la nuova sede, la casa che accoglierà le nostre attività nei prossimi anni. Vorremmo che chiunque abbia voglia di conoscerci e di condividere con noi la gioia di questo momento si senta invitato”.

Tanti gli ospiti importanti, le autorità locali, gli esponenti del mondo cooperativo, fino alle star dei social, vicine a La Fraternità, come lo psicoterapeuta Luca Mazzucchelli e il prete-social Don Alberto Ravagnani.

Sarà l’occasione per vedere “Kilometri di strada”, il docufilm con Paolo Cevoli su La Fraternità, con il patrocinio di Confcooperative Terre d’Emilia ed il contributo di Emil Banca.

In allegato, il programma completo della Festa.

La Fraternità è la cooperativa sociale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Fondata nel 1992 da don Oreste Benzi, conta oggi oltre lavoratrici e lavoratori, tra soci e dipendenti, ed è attiva su molti fronti – dai servizi educativi ai servizi ambientali – attraverso gli inserimenti lavorativi di persone con fragilità.