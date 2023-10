Avvio del cantiere per la realizzazione del parcheggio della zona sportiva di Guastalla

A metà della prossima settimana inizieranno i lavori di realizzazione del parcheggio della zona sportiva che riguarderanno l’area attualmente ghiaiata. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche, la pavimentazione in asfalto del parcheggio, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Sono previsti, inoltre, la realizzazione della nuova piazzola di sosta dei pullman di linea su via Sacco e Vanzetti, al di fuori della carreggiata stradale (una nuova pensilina con corsia dedicata per gli autobus), e la sistemazione del passaggio pedonale di fronte ai fabbricati dell’impianto sportivo Nelson Ferrarini.

Per l’esecuzione dei lavori è prevista una tempistica di 90 giorni.

Il costo complessivo dell’intervento è di € 425.430,42.

“Grazie a questi interventi – afferma l’arch. Chiara Lanzoni, assessore ai lavori pubblici – rendiamo più bello e fruibile un parcheggio importante in una zona strategica della città, per la vicinanza con il plesso scolastico superiore e le strutture sportive presenti nell’area, compreso il contesto del nuovo palazzetto dello sport”.