Alcuni appuntamenti in programma il prossimo weekend nel reggiano

Anche quest’anno il Comune di Guastalla-Assessorato all’Ambiente aderisce all’iniziativa “Vivi il Verde”, la rassegna regionale di eventi nei giardini e nei parchi pubblici della regione per accogliere la cittadinanza e invitarla a “vivere il verde” come bene culturale da conoscere, valorizzare e soprattutto da rispettare. Tema di questa decima edizione sono ‘I colori del paesaggio’ e a Guastalla si potranno ammirare andando alla “scoperta di alberi e parchi” cittadini in bicicletta.

L’edizione 2023

Vivi il Verde 2023 intende comunicare il valore culturale delle “infrastrutture verdi”, ovvero quella rete di aree naturali che, oltre a migliorare il benessere bioclimatico, soprattutto in ambiente urbano e periurbano, riduce l’inquinamento atmosferico e acustico, e fornisce servizi ecosistemici culturali indispensabili per gli esseri umani. Aumenta la fruibilità degli spazi di vita comune, crea habitat per la biodiversità, connette l’insieme urbano ed extra-urbano grazie al collegamento di elementi naturali e semi-naturali come parchi, corsi d’acqua, canali, aree vegetate e permeabili, piazze, giardini, strade alberate, dà valore al verde anche dal punto di vista panoramico, culturale, ricreativo, pedagogico e terapeutico.

Il programma di Guastalla

L’appuntamento è per sabato 7 ottobre con ritrovo alle ore 16.00 dal Parco Terzo Paradiso in via Sacco e Vanzetti 1. Da qui, dopo i saluti dell’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni, partirà un percorso in bicicletta alla scoperta delle aree verdi di Guastalla.

Tappe del percorso: Parco Terzo Paradiso di via Sacco e Vanzetti – Arboreto Pertini di via Rosario – Parco Remo Benatti di via Cavallo – Visita agli alberi secolari di via Palazzina – Piazza Garibaldi

In ogni tappa saranno illustrate le caratteristiche del parco e della flora presente.

Iniziativa gratuita. Per info: Ufficio Cultura 0522839761 – 756 / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

******

Torna a Cavriago la seconda edizione di FestiVol, il festival dedicato al volontariato ideato e realizzato dai volontari stessi in collaborazione con il Comune e promosso dal Tavolo Associazioni di Cavriago. Quest’anno, il festival si concentra sul tema dell’intergenerazionalità nel volontariato, ponendo l’attenzione sulla partecipazione attiva e il coinvolgimento dei giovani.

Il Festival FestiVol è realizzato in collaborazione con CSV Emilia, Comitato UISP di Reggio Emilia, Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” e Azienda Speciale Cavriago Servizi. Gli sponsor che rendono possibile questa iniziativa sono Cooperativa Andria, Coop Alleanza 3.0 e FEMM Srl, con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia.

Il programma degli eventi è fitto e si sviluppa tra ottobre e novembre. Si comincia il sabato 7 ottobre al Multiplo Centro Cultura con “Terzo Settore in Cantiere: Cosa cambia con la nuova legge regionale” in cui si parlerà della nuova normativa insieme al Consigliere regionale e primo firmatario Federico Amico, e all’esperto di Diritto del Terzo Settore Luciano Gallo, e con la partecipazione di Elena Dondi, Presidente di CSV Emilia, e un intervento di Claudia Favara sul progetto di promozione del volontariato “IO AMO”.

Il 13 ottobre ci sarò la tradizionale cena del Festival di Comunità, che raggiunge l‘8° edizione presso l’ex Parco Pertini. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti a favore delle scuole e dei ragazzi del paese. Ospite speciale della serata è Putéca Celidònia, collettivo artistico di giovani che gestiscono due beni confiscati alla camorra nel Rione Sanità di Napoli, trasformandoli in luogo di accoglienza.

Il 16 ottobre alle 18.30 presso il Celtic Cafè del Parco dello Sport si parlerà di “Riforma dello Sport in Pillole: Quali cambiamenti per le società sportive”. Un incontro di approfondimento sulla nuova normativa nazionale dello sport, insieme a Azio Minardi, Presidente UISP Reggio Emilia, e Francesca Colecchia, Responsabile settore consulenze Arsea Srl.

Infine, il festival si concluderà con “Gener-Azioni: Quali prospettive per un volontariato intergenerazionale”, una giornata di workshop e seminari il sabato 11 novembre al Multiplo di Cavriago. La mattina, dopo i saluti istituzionali della Sindaca Francesca Bedogni e dell’Onorevole Graziano Delrio, approfondiremo il rapporto tra volontariato e mondo giovanile con Stefano Laffi, sociologo e co-fondatore di Codici – Ricerca e intervento, e Vincenza Pellegrino, docente di Sociologia dell’Università di Parma. Interverranno anche Arnaldo Conforti, Direttore del CSV Emilia e Francesca Bigliardi dell’Area promozione al volontariato del CSV di Parma.

La giornata continuerò nel pomeriggio con un laboratorio pratico su tecniche e modalità operative per coinvolgere i giovani nel mondo del volontariato a cura di Alessandro Catellani, educatore, formatore e community manager di CASCO Learning. Per le iniziative dell’11 novembre e l’incontro del 7 ottobre è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Per partecipare a tutte le iniziative, è consigliata la prenotazione ai contatti seguenti: 0522 373466, 334 2156870, multiplo@comune.cavriago.re.it (ad eccezione del Festival di comunità)

******

Vivere il cimitero non solo come luogo di memoria ma anche di arte, cultura e identità collettiva. È la proposta di “Oltre”, rassegna di appuntamenti culturali in programma tutti i sabati di ottobre al Cimitero monumentale, promossa per il secondo anno dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione culturale Cinqueminuti e il supporto della cooperativa sociale Rigenera. Un invito a esplorare gli angoli più interessanti e suggestivi del cimitero con le visite tematiche, gli spettacoli site specific di musica, danza e teatro, per poi concludere la serata con i dj set nella piazzetta del Gattaglio.

Si parte sabato 7 ottobre (ore 15.30) con la prima visita guidata dal titolo “La Spoon River Reggiana: il cimitero come archivio della città”, a cura dello storico Massimo Storchi, realizzata in collaborazione con Istoreco. Alle 17 sotto il portico della facciata neoclassica progettata da Prospero Sorgato, Tiziano Bianchi con tromba e flicorno condurrà il pubblico sulle note di Mono, progetto solista in cui il trombettista reggiano adatta il fraseggio jazzistico all’ambiente sonoro creato con l’utilizzo dell’elettronica. Loop e basi originali sono alternate a pezzi di grandi artisti come Massive Attack, Boards of Canada, The Album Leaf, interpretati in maniera personale per creare un’atmosfera coinvolgente e piacevole all’ascolto. A seguire, alle 19, il pubblico potrà proseguire la serata nel quartiere con l’aperitivo musicale con Dj Gando al centro sociale Gatto Azzurro a cura di Rigenera.

Diplomato in tromba classica al conservatorio, Tiziano Bianchi ha proseguito gli studi negli Stati Uniti, laureandosi al Berklee College of Music “Summa cum laude”. Ha all’attivo tour e concerti in importanti festival e club in Italia, USA, Europa e India, con artisti come Vinicio Capossela, Giovanni Lindo Ferretti, Tiger Okoshi, Cesare Cremonini, Woods, Mara Redeghieri, Stefano Cisco Bellotti, Julie’s Haircut, Eliel Lazo, Tarun Balani Collective. Nel 2016 esce il suo primo disco solista, “Now and then”, prodotto dal Tiger Okoshi, che ospita la voce di Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2017 si classifica primo nella graduatoria nazionale per l’insegnamento di Tromba jazz al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

******

Che cosa saremmo disposti a fare per sbarcare il lunario, per prenderci cura dei nostri cari? Molti, durante il lungo e complesso periodo pandemico, si sono trovati a porsi simili domande: di fronte alla perdita del lavoro, della sicurezza economica e non solo, in un contesto di continua incertezza, siamo stati costretti a fare i conti con le nostre vite, spesso da ripensare, prendendo decisioni tali da mettere in discussione scale di valori apparentemente consolidate.

Si alza il sipario su Primavere, la nuova stagione del Teatro Piccolo Orologio: venerdì 6 ottobre, alle ore 21, andrà in scena Bozzoli, spettacolo prodotto da Créature Ingrate, compagnia italo-francese, in collaborazione con Qui e Ora Residenza Teatrale, sostenuto da Risonanze Network, premio Risonanze Network 2021, con Silvia Torri (attrice e marionettista, vincitrice del premio Progetto Cantiere Incanti con lo spettacolo Flirt) e Rita Giacobazzi (marionettista, costumista e operatrice di teatro sociale ha lavorato con il prestigioso Teatro delle marionette di Ginevra), per la drammaturgia di Valentina Sanseverino (attrice e dramaturg, parte del collettivo artistico Femmes Nomades, ha collaborato con importanti maestri internazionali e ha debuttato come autrice e regista nel 2021 con Vers l’inconnu).