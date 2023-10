A Reggio avviati i lavori di installazione del nuovo Portale al parco del Crostolo-via Monte Cisa

Sono iniziati, al limite settentrionale del parco del Crostolo presso la via Monte Cisa, i lavori edili preliminari all’installazione del Portale di accesso ciclopedonale al percorso naturalistico, culturale e turistico del Ducato Estense di Reggio Emilia.

La struttura si colloca in una posizione strategica per intercettare i flussi ciclopedonali, lungo la Passeggiata Settecentesca che, dal Palazzo ducale di corso Garibaldi e attraverso viale Umberto I di recente riqualificato, si innesta al ponte di San Pellegrino e si articola nel percorso ciclabile e pedonale del parco del Crostolo, fino alla Reggia di Rivalta, e da qui alla zona pedecollinare di Puianello ed alla piena collina di Vezzano sul Crostolo.

COME UNA GRANDE TENUTA TRA CITTÀ E CAMPAGNA – Tutto questo percorso, dal centro storico di Reggio Emilia alla Reggia di Rivalta e oltre – in zone frequentate dagli Estensi in occasione di feste, svago e vita all’aperto – è già adesso percorribile a piedi o in bicicletta, lungo il consolidato sistema delle ciclabili e delle greenway.

Il Portale costituisce dunque uno snodo per la mobilità ‘dolce’, in grado di offrire nello stesso tempo servizi di accoglienza, ristoro e di informazione di carattere storico, culturale, paesaggistico e naturalistico. Da lì ci si inoltra infatti in un contesto storico-naturale, dapprima circondato dalla città, che progressivamente si apre alla campagna per raggiungere le vestigia ducali rivaltesi, collegando il centro della città al Palazzo e al Parco ducale di Rivalta in via di riqualificazione nell’ambito dello stesso Progetto Ducato Estense.

In questo contesto, il Portale e il parco del Crostolo divengono, a tutti gli effetti, anche opportunità di valorizzazione e via di accesso ai poli di attrattività turistica e di attività sociali, partecipative, ludiche e culturali racchiuse nell’area ducale di Rivalta.

HANNO DETTO – “Questo Portale, realizzato con gli importanti finanziamenti del Progetto Ducato Estense, diviene in qualche modo sintesi e valorizzazione di relazioni sociali, buone prassi di attività motoria, scoperta e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della storia del luogo – commentano gli assessori a Partecipazione Lanfranco De Franco e ad Ambiente e Mobilità Carlotta Bonvicini – Il Portale offre infatti servizi ad attività che già si svolgono in questo luogo e le integra, rivolgendosi a cittadini reggiani e visitatori della città, con proposte di informazione e scoperta di importanti beni culturali, quale il complesso di Rivalta, a cui il percorso conduce. Si arricchisce perciò il percorso del Crostolo, che da decenni richiama ciclisti, podisti, escursionisti, famiglie e bambini attratti anche dall’installazione della cosiddetta Casa delle caprette che riprenderà prossimamente la propria attività con l’Asineria-Asini di Reggio Emilia e da iniziative apprezzate come il Picnic Festival. Una nuova opportunità per una zona da sempre custodita e animata dalla generosa partecipazione dallo storico Comitato Monte Cisa. Connettere e valorizzare tutto questo con il Parco e la Reggia di Rivalta sarà una bella esperienza per tutti”.

INTERNO ED ESTERNO – La struttura del Portale, un manufatto prefabbricato di 50 metri quadrati, grazie alla sua ampia vetrata sul parco si configura quale dehor per la bella stagione e piccolo giardino d’inverno fruibile anche nelle stagioni meno clementi.

Lo spazio interno è dotato di una sala polifunzionale, locali a servizio della attività di somministrazione, servizio igienico accessibile anche a disabili.

All’esterno, sarà possibile collocare negli spazi pavimentati esistenti, che verranno riqualificati, una distesa, aree per la manutenzione e il parcheggio delle biciclette, spazi per possibili attività di intrattenimento.

Al Portale si potrà accedere con nuovi percorsi e attraverso un’area esterna che sarà risistemata nel corso del cantiere al fine di migliorane la fruizione e l’integrazione con il sistema del parco e con la ciclopedonale del Crostolo.

L’intervento è finanziato con 150.000 euro dal ministero della Cultura, nell’ambito dei fondi destinati al Progetto Ducato Estense. Sono state individuate ulteriori risorse comunali per il completamento dell’intervento, consistenti in opere di finitura e caratterizzazione delle facciate del Portale al fine di renderlo facilmente riconoscibile ed identificabile nel contesto verde.

Per migliorare la funzionalità dell’installazione, è previsto inoltre il miglioramento delle aree esterne, con la sistemazione delle ‘pedane’ esistenti, che potranno essere agevolmente raggiunte, allestite con arredi mobili ed utilizzate quali spazi di dehor estivo. L’accesso alle pedane e al Portale saranno garantiti da un nuovo percorso realizzato in materiale stabilizzato, che ottimizzino l’accesso alla struttura. Tutte le opere hanno una durata prevista non inferiore ai 120 giorni.

ATTIVITÀ PREVISTE – Il Portale, la cui gestione sarà affidata a un soggetto privato individuato mediante selezione pubblica, si configura appunto come un edificio polifunzionale, includendo:

· accoglienza e sosta, con l’apertura di una caffetteria, anche a servizio dei numerosi frequentatori del parco del Crostolo;

· spazio di informazione turistica finalizzata alla promozione del Progetto Ducato Estense;

· assistenza ciclo-turistica con possibilità di piccole manutenzioni alla bicicletta;

· opportunità di approfondimento della conoscenza del territorio e dei tesori ambientali e monumentali che lo caratterizzano.

Vista la collocazione in una zona del parco del Crostolo dove insistono le principali aree di gioco e svago, il Portale fungerà anche da punto di presidio sociale e spazio di servizio per tutti gli utenti del parco, con particolare riferimento a bambini e famiglie.

PROGETTAZIONE – Il progetto di realizzazione del Portale è stato accompagnato da diversi confronti sia con il Comitato Monte Cisa, sia con i partecipanti ai Laboratori di cittadinanza, con l’obiettivo di condividere il progetto anche rispetto alle funzioni di presidio e animazione dell’area attraverso il potenziamento di servizi e attività ricettive di qualità. In tal senso, potranno essere attivate in futuro concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico per funzioni di pubblico esercizio e commercio al dettaglio.

La progettazione architettonica e paesaggistica, oltre alla direzione dei lavori, sono stati affidati allo studio professionale Marco Benevelli architetto di Reggio Emilia. Impresa esecutrice: Tmt Prefabbricati metallici di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia).