Umoristi a Carpi: il 7 ottobre alle scuole Margherita Hack la premiazione delle migliori vignette dedicate al tema ‘Gentilezza e gratitudine’

Si svolgerà sabato 7 ottobre, dalle ore 9.00 presso le scuole ‘Margherita Hack’ di Carpi, in via Canalvecchio n°3, la cerimonia di proclamazione dei vincitori dell’edizione 2023 del concorso nazionale di grafica ‘Umoristi a Carpi’.

La mattinata, condotta dalla giornalista Elisa Paltrinieri, non sarà soltanto l’occasione per conoscere le vignette che, secondo la giuria, sono le più interessanti sia per la sessione adulti che ragazzi, ma anche per approfondire sia il genere della grafica e del fumetto, che quello della ‘Gratitudine e gentilezza’, tema della presente edizione del concorso, sul quale la Fondazione Casa del Volontariato, che lo promuove, ha iniziato da tempo un percorso con le associazioni e le istituzioni del territorio.

A questo proposito, ospiti speciali saranno il disegnatore e regista di cortometraggi animati Ahmed Ben Nessib, i cui lavori sono stati pubblicati su diversi giornali e riviste, tra cui Internazionale, Lo straniero e Cavallino Rivista, di cui è co-fondatore. Il suo primo cortometraggio, EKART, è stato premiato in Francia e in Italia. Con Libri Somari, la casa editrice che ha fondato con Samuele Canestrari, giovane illustratore e regista urbinate, ha pubblicato Ekart/la tecnica del nuotatore, e L’assassino è sempre più confuso.

Oltre a questo giovane e brillante artista, a dialogare con gli studenti e i partecipanti al concorso sarà Paolo Vacondio, che nel comune di Formigine ricopre l’incarico di Assessore alla Gentilezza, che potrà trasmettere ai partecipanti come assolve al proprio compito, e quali possono essere considerati gli aspetti sociali e collettivi della gentilezza, al punto da dedicargli le competenze di un assessorato chiamato a operare per il bene collettivo della comunità.

Al termine dell’incontro, e una volta premiati i vincitori, sarà proclamato il tema dell’edizione 2024 di ‘Umoristi a Carpi’, che ricordiamo, essere promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi) in collaborazione con USHAC e con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine.