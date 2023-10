Tennis, Serie A2 maschile: la nuova stagione allo Sporting Club Sassuolo

Domenica 1 ottobre è iniziata la nuova stagione del Campionato Nazionale di Serie A2 maschile a squadre di tennis e lo Sporting Club Sassuolo è sceso in campo per il primo incontro casalingo.

In particolare sono due le formazioni che il circolo sassolese schiera nelle categorie maggiori: la Serie A1 e la Serie A2 maschile, unico Club in Italia. Nel team, a disposizione del Capitano e Tecnico Alessio Bazzani, ci sono Blaz Rola e Matteo Martineau, entrambi classifica 2/1 e rispettivamente sloveno il primo e francese il secondo, Federico Marchetti, classifica 2/3, Bruno Kokot e Filippo Bettini, classifica 2/5 e i vivai: Gabriele Chiletti, Marco Toschi, Luca Tincani e Giacomo Bruzzi. A prescindere dai due stranieri, gli atleti sono tutti giocatori di casa, che si allenano quotidianamente allo Sporting Club Sassuolo all’interno del progetto PRO e questo è il valore aggiunto che fa della squadra una vera “famiglia”.

La prima giornata contro Società Canottieri Casale è finita in favore degli avversari per 4/2, ma solo per un singolo finito al terzo set, e l’ostica team di Casale Monferrato, favoriti per il primo posto in girone, si è trovato in difficoltà sui campi veloci in bolltex. Ottima prestazione per Gabriele Chiletti e Marco Toschi che al loro esordio casalingo hanno vinto il primo match della loro carriera in Serie A2 al super tie break del doppio.

Prossimo appuntamento in trasferta sulla terra del TC Bassano e poi di nuovo in casa domenica 15 ottobre contro SSD Ferratella di Roma: l’ingresso è, come sempre, gratuito e aperto a tutti i Soci e appassionati di tennis per assistere agli incontri la domenica mattina alle ore 10:00.