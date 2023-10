“Sassuolo Antiquariato Vintage”, sabato in piazza Garibaldi

Si svolgerà sabato prossimo, 7 ottobre, come ogni primo sabato del mese, per l’intera giornata in piazza Garibaldi, il mercato Sassuolo Antiquariato Vintage, in cui si possono trovare banchi specializzati in abbigliamento vintage, bijoux, mobili e oggetti di antiquariato, dipinti, tovaglie ricamate e articoli in tessuto antichi, dischi e fumetti per collezionisti, numismatica e filatelia, giocattoli antichi.