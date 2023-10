Sassuolo, aggredita dall’ex: i carabinieri arrestano un 20enne

Nella serata di ieri, a Sassuolo, le pattuglie dei Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sono intervenute d’emergenza nei pressi del Parco Ducale, poiché una donna aveva chiesto aiuto alla Centrale Operativa 112 raccontando di essere stata aggredita dal suo ex compagno.

La donna, apparsa da subito molto scossa e provata, è stata medicata dal personale sanitario del 118, che l’ha trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. I Carabinieri che nel frattempo avevano già individuato e condotto l’uomo in Caserma, raccolte le dichiarazioni della donna, hanno arrestato il suo ex compagno 20enne, per lesioni personali aggravate.

Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, dove è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare in carcere per l’uomo.