Più agenti e presidio fisso in Piazza Matteotti a Modena: il commento di Confesercenti Area Città

Un annuncio che arriva dopo le reiterate richieste di Confesercenti Area Città di Modena che da tempo segnala l’esigenza di maggiore sicurezza in centro storico, sia per i cittadini che per le attività commerciali locali.

“La decisione del sindaco – commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena – va nella direzione giusta, c’è la necessità di un presidio fisso e di un numero maggiore di agenti in grado di garantire la sicurezza in uno dei luoghi più centrali e vissuti del nostro bel centro storico”.

“L’incremento del numero di agenti e soprattutto la creazione di un presidio fisso in un’area strategica come Piazza Matteotti è un messaggio alla collettività di una forte volontà di esercitare un controllo rafforzato sull’area del centro storico e garantire così maggiore sicurezza ai frequentatori del cuore della nostra città. Il quadro dovrebbe però essere completato dal passaggio in fascia A della Questura di Modena per ottenere un ulteriore incremento dell’organico delle forze dell’ordine” conclude Salvatori.